André Marques deixa a Rede Globo após 27 anos: "Serei meu próprio chefe"

O apresentador André Marques deixará o comando de "No Limite": um dos últimos trabalhos na Rede Globo Crédito: Reprodução/Instagram

André Marques anunciou na manhã desta segunda-feira (30) que está deixando a Rede Globo. Em suas redes sociais, o apresentador disse que a decisão foi tomada em comum acordo e publicou um texto agradecendo à emissora.

"Despretensioso de tudo, comecei a fazer teatro em 1992. Em 1995 entrei em 'Malhação'. Fiquei 5 anos lá, mas o Mocotó, que mudou a minha vida, segue comigo até hoje", escreveu ele, que completou relembrando todos os seus trabalhos na casa.

"Vivi uma linda relação com a Globo. Sou só gratidão. E depois desses quase 30 anos de um casamento feliz, fiel e cheio de amor, conversamos bastante e, em comum acordo, decidimos nos separar no papel."

O apresentador deixou claro que não descarta possibilidade de retornar à casa para realizar projetos esporádicos, o que ele chamou de "relação aberta", seguindo nessa analogia de casamento.