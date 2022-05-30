André Marques deixa a Rede Globo após 27 anos: "Serei meu próprio chefe"

André Marques anunciou na manhã desta segunda-feira (30) que está deixando a Rede Globo. Em suas redes sociais, o apresentador disse que a decisão foi tomada em comum acordo e publicou um texto agradecendo à emissora.
"Despretensioso de tudo, comecei a fazer teatro em 1992. Em 1995 entrei em 'Malhação'. Fiquei 5 anos lá, mas o Mocotó, que mudou a minha vida, segue comigo até hoje", escreveu ele, que completou relembrando todos os seus trabalhos na casa.
"Vivi uma linda relação com a Globo. Sou só gratidão. E depois desses quase 30 anos de um casamento feliz, fiel e cheio de amor, conversamos bastante e, em comum acordo, decidimos nos separar no papel."
O apresentador deixou claro que não descarta possibilidade de retornar à casa para realizar projetos esporádicos, o que ele chamou de "relação aberta", seguindo nessa analogia de casamento.
Antes do encerramento do contrato, ele disse que irá tirar férias. "A partir de agosto, sigo com meu sonho antigo. Chegou a hora de colocar meus projetos e sonhos em prática. Serei meu próprio chefe."