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Televisão

Ana Maria Braga contrai Covid-19 pela segunda vez e é afastada do Mais Você

Talitha Morete também foi diagnosticada com o vírus
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Maio de 2022 às 11:54

Ana Maria Braga e Louro José
Ana Maria Braga e Louro José Crédito: Divulgação/TV Globo
Ana Maria Braga, 73, não irá apresentar o programa Mais Você (Globo) nesta semana. A apresentadora foi diagnosticada com Covid-19 e o programa seguirá sob comando apenas do jornalista Fabricio Battaglini, pois Talitha Morete também contraiu o vírus.
Na última quinta-feira (26), Ana Maria havia apresentado sintomas de gripe e fez dois testes para saber se estava com coronavírus, que deram resultado negativo. Nesta segunda (30), ela acordou se sentindo mal e decidiu fazer mais um teste, que deu resultado positivo.
"Ela está super bem, fiquem tranquilos. Mas ela não pode vir trabalhar", disse Battaglini. "Vamos torcer por elas", completou o apresentador. Em julho de 2021, Ana Maria havia contraído o coronavírus e o apresentador também assumiu o comando do programa.
Na época, a doença foi diagnosticada após exame de rotina, que é realizado constantemente dentro dos protocolos adotados pela Globo. Por já ter tomado as duas doses da vacina contra a Covid, Ana Maria afirmou que os médicos a tranquilizaram que ela não deve ter complicações da doença. "Estou ótima", reforçou.

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