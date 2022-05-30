Ana Maria Braga contrai Covid-19 pela segunda vez e é afastada do Mais Você

Ana Maria Braga e Louro José Crédito: Divulgação/TV Globo

Ana Maria Braga, 73, não irá apresentar o programa Mais Você (Globo) nesta semana. A apresentadora foi diagnosticada com Covid-19 e o programa seguirá sob comando apenas do jornalista Fabricio Battaglini, pois Talitha Morete também contraiu o vírus.

Na última quinta-feira (26), Ana Maria havia apresentado sintomas de gripe e fez dois testes para saber se estava com coronavírus, que deram resultado negativo. Nesta segunda (30), ela acordou se sentindo mal e decidiu fazer mais um teste, que deu resultado positivo.

"Ela está super bem, fiquem tranquilos. Mas ela não pode vir trabalhar", disse Battaglini. "Vamos torcer por elas", completou o apresentador. Em julho de 2021, Ana Maria havia contraído o coronavírus e o apresentador também assumiu o comando do programa.

Na época, a doença foi diagnosticada após exame de rotina, que é realizado constantemente dentro dos protocolos adotados pela Globo. Por já ter tomado as duas doses da vacina contra a Covid, Ana Maria afirmou que os médicos a tranquilizaram que ela não deve ter complicações da doença. "Estou ótima", reforçou.