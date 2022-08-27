Fátima Bernandes se despede da filha, Laura Bonemer que foi para França

Fátima Bernandes se despediu da filha, Laura Bonemer Crédito: Reprodução @Fátimabernandes

Laura Bonemer, uma das filhas de Fátima Bernardes e William Bonner, se mudou para a França, onde pretende fazer um mestrado. E, claro, a família aproveitou a data para se despedir.

Fátima postou um vídeo de despedida nas redes sociais. "Chegou o dia! Ela decidiu fazer um mestrado na França, todos ficamos felizes por ela. Mas na hora de dizer “até breve” é difícil demais. Adorei ver quantos amigos vieram dar tchau, quanto amor recebeu da família nesses dias. O coração tá apertado, mas feliz. Bom demais ver um filho correr atrás dos seus sonhos. Enquanto isso, a gente fica por aqui contando o dias pro reencontro. Te amo, filha", escreveu na legenda.

Tulio Gadêlha, namorado de Fátima, também se despediu de Laura. "Ela é muito inteligente, prática, organizada, gosta de trabalhar e estudar. Vai se dar muito bem lá fora. Doeu mais ver o coraçãozinho da sua mamãe apertado. De fato, nenhuma partida é fácil. Mas é um novo ciclo e muito importante em sua vida. Ela tá pronta, tá feliz e vai ser sucesso total. Voa, Laurinha!".

A irmã dela, Beatriz Bonemer, também compartilhou um recado de despedida com uma foto ao lado dos irmãos Laura e Vinicius. "Já sinto falta de você entrar no meu quarto e ficar comigo sem fazer nada. De você rindo de mim porque não consegue fingir que já viu todos os t*kt*ks que eu te mostro. Da gente reclamando a cada 5 minutos que estamos entediadas, sem fazer nada para mudar isso. Da gente indo de madrugada na cozinha procurar alguma coisa pra comer. Saudade também de te irritar e das suas patadas. Só não vou sentir falta dos sustos que você me dá", disse ela.