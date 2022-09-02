"Não! Não Olhe!" usa a relação entre irmãos para fazer horror sobrenatural

Jânio Nazareth É jornalista, direto de Los Angeles (Twitter @janionazareth)

"Não, Não Olhe!" é o terceiro filme do cineasta Jordan Peele após os sucessos de "Corra!" e "Nós". Na produção, em cartaz nos cinemas do Estado, além de escrever o roteiro e dirigir, o realizador também é um dos produtores.

O filme conta a história de dois irmãos, Emerald (Keke Palmer) e OJ Haywood (Daniel Kaluuya). Donos de um sítio, eles são treinadores de cavalos usados em filmes. Tudo vai bem até que começam a observar eventos inexplicáveis. Os irmãos descobrem que os fenômenos estão relacionados a um objeto voador misterioso.

O diretor conquistou o público e os críticos com "Corra!". Lançado em 2017, o horror social conta os dilemas de um jovem negro (Kaluuya) descobrindo que a família da namorada branca esconde um segredo aterrorizante. Indicado a 4 Oscar, Peele ganhou a estatueta de Melhor Roteiro Original.

Em 2019, lançou outro sucesso de público e de crítica, "Nós", a aterrorizante crônica de uma família atormentada pelos próprios sósias.

Em entrevista de divulgação de "Não, Não Olhe!", o cineasta conta que a ideia para o trabalho veio quando ele percebeu que havia um espaço vazio, a oportunidade de fazer um filme que ninguém tinha feito antes.

"É difícil falar sobre a origem (do filme), sem revelar demais, mas achei que havia um vácuo. Estou me referindo a um grande filme de terror e objetos voadores não identificados. Então, senti uma responsabilidade de abordar isso. A ideia, o conceito e a trama começaram aí", explica Jordan Peele.

Um dos pontos centrais do filme é a relação entre os irmãos, interpretados pela atriz Keke Palmer e Daniel Kaluuya. "Sou filho único, mas fascinado com a relação entre irmãos, porque ela é baseada numa fidelidade primitiva e genética. Não são todos, mas entre muitos irmãos, não importa o quanto eles briguem, muitos vão se apoiar. Sempre quis contar uma trama sobre este tipo de relação", explica Peele.

Imagem de divulgação do filme "Não! Não Olhe" Crédito: Divulgação

"Adoro filmes que exploram a relação entre irmãos. Neste caso, do sexo oposto. Existe um amor platônico, mas eles se completam. Keke (Palmer) falou que essa relação é uma espécie de Ying e Yang. Foi incrível explorar isto e achar o humor e o amor. Eu a deixo irritada e ela me deixa assim também. Existe um conflito, mas, por baixo, um amor entre eles", completa Kaluuya.

A colega de elenco, Keke Palmer, explica que o filme apresenta os dois irmãos num momento em que eles estão afastados. "Interpreto a Emeral Haywood, uma atriz, rebelde em busca do seu grande momento. Ela está acostumada a ficar em segundo plano. Afinal, cresceu à sombra do pai e do irmão. Ela está sempre na exceptiva de ter uma chance para brilhar. Boa parte da motivação dela vem daí", acentua.

SINTONIA

Jordan Peele elogia o alto nível técnico e a sintonia dos atores, a tal ponto que, num determinado momento, eles não precisavam de orientação.

"Eles são atores muito diferentes e ambos incorporam seus personagens de forma maravilhosa. Por exemplo, tem uma situação em que se nota que (os personagens) estão em mãos habilidosas. Você vê estes atores juntos pela primeira vez e observa eles se transformando na Emerald e no OJ. E aquela relação é bem real. Chegam ao ponto em que já não tinha que falar muito com eles. Certamente, não tinha que dizer como eles se sentiam em relação mutualmente, porque já sabiam o que fazer”, aponta o diretor.

Cena do filme "Não, Não Olhe!", em cartaz nos cinemas do Estado Crédito: Universal

OUTRO NÍVEL

Os dois atores contam que aceitaram de imediato o convite para participar do filme, pela oportunidade de trabalhar com um diretor extremamente talentoso como Jordan Peele.

"Foi muito emocionante participar do filme. Já era fã do Jordan (Peele) antes do "Corra!". Admirava o trabalho dele na comédia e em "Além da Imaginação", mas, depois que vi "Corra!", pensei: meu Deus, ele está em outro nível. Então, quando tive esta oportunidade, sabia que também teria a oportunidade de trabalhar com o Daniel (Kaluuya), outra grande oportunidade", conta Keke Palmer.

DESAFIO

Vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, com o filme "Judas e o Messias Negro", Daniel Kaluuya trabalha pela segunda vez com Jordan Peele.