Jornalista expõe motivo bizarro por que Jeffrey Dahmer devorava vítimas

Conhecida por ter entrevistado o criminoso Jeffrey Dahmer em 1994, poucos antes da morte dele, a jornalista Nancy Glass expôs novos detalhes do encontro com o seria killer retratado na série "Dahmer: Um Canibal Americano" (Netflix).
Em participação recente no programa de rádio australiano "Kyle and Jackie O", Nancy causou espanto na audiência da atração ao recordar a justificava dada a ela por Dahmer para devorar partes de suas vítimas após assassiná-las.
"Ele disse que decidiu comê-los porque queria que eles fizessem parte dele. Ele era desesperadamente solitário e muito envergonhado de ser gay", afirmou Glass, em declaração reproduzida pelo jornal Daily Mail.
Jeffrey Dahmer assassinou 17 homens entre 1978 e 1991. Condenado a mais de 950 anos de prisão, ele morreu aos 34 anos, após ser espancado por um colega de cela na penitenciária onde cumpria pena perpétua.