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Crime brutal

Jornalista expõe motivo bizarro por que Jeffrey Dahmer devorava vítimas

Nancy Glass trocou cartas com o criminoso e conversou pessoalmente com ele no ano de 1993
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 17:14

Foto de Jeffrey Dahmer em 1982, preso por atentato ao pudor: série da Netflix conta os crimes do Canibal de Wisconsin
Foto de Jeffrey Dahmer em 1982, preso por atentato ao pudor: série da Netflix conta os crimes do Canibal de Wisconsin Crédito: Acervo do Departamento de Polícia de Milwaukee
Conhecida por ter entrevistado o criminoso Jeffrey Dahmer em 1994, poucos antes da morte dele, a jornalista Nancy Glass expôs novos detalhes do encontro com o seria killer retratado na série "Dahmer: Um Canibal Americano" (Netflix).
Em participação recente no programa de rádio australiano "Kyle and Jackie O", Nancy causou espanto na audiência da atração ao recordar a justificava dada a ela por Dahmer para devorar partes de suas vítimas após assassiná-las.
"Ele disse que decidiu comê-los porque queria que eles fizessem parte dele. Ele era desesperadamente solitário e muito envergonhado de ser gay", afirmou Glass, em declaração reproduzida pelo jornal Daily Mail.
Jeffrey Dahmer assassinou 17 homens entre 1978 e 1991. Condenado a mais de 950 anos de prisão, ele morreu aos 34 anos, após ser espancado por um colega de cela na penitenciária onde cumpria pena perpétua.

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