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Nova série

Netflix divulga teaser de 'Berlin' e confirma personagens da nova série

Produção derivada de ‘La Casa de Papel’ tem previsão de lançamento em 2023 no streaming
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 08:01

Série 'Berlin' , da Netflix
Série 'Berlin' , da Netflix Crédito: Netflix
A série Berlin, derivada de La Casa de Papel, cuja trama é focada no personagem de Pedro Alonso, ganhou nesta segunda-feira, 3, a primeira prévia. O vídeo apresenta os personagens da nova produção da Netflix, prevista para ser lançada em 2023.
Além do intérprete do ladrão de joias hedonista Andrés de Fonollosa, também conhecido como Berlin, descrito por muitos como um "estuprador e assediador", o elenco da série inclui Michelle Jenner como Keila, especialista em eletrônica; Tristán Ulloa como o confidente de Berlim e professor filantrópico Damián; Begoña Vargas como a instável Cameron; Julio Peña Fernández como o dedicado Roi; e o estreante Joel Sánchez como Bruce, um homem de ação implacável.
A produção foi desenvolvida pelo criador de La Casa de Papel, Álex Pina, em parceria com Esther Martínez Lobato, roteirista-produtora da série original. As gravações começaram nesta segunda, em Paris, na França, mas ainda não há previsão para a estreia.
A versão original de La Casa de Papel, uma produção espanhola, já ganhou remake sul-coreano. Ela exibiu seus últimos episódios em dezembro de 2021, pela Netflix, e está disponível para streaming.

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