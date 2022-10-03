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Lindsay Lohan está de volta aos filmes em duas produções da Netflix

Atriz vai protagonizar dois longas, sendo o primeiro com estreia em novembro e anunciado pela própria estrela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 13:11

Lindsay Lohan em cartaz do filme “Uma Quedinha de Natal”
Lindsay Lohan em cartaz do filme “Uma Quedinha de Natal” Crédito: Netflix
Lindsay Lohan está de volta aos filmes. Famosa por filmes como "Meninas Malvadas" e "Sexta-feira Muito Louca", a atriz está confirmada em duas produções da Netflix, sendo uma com estreia em novembro. Trata-se do filme “Uma Quedinha de Natal”, que a atriz anunciou a data de lançamento nas redes sociais
“É 3 de outubro. Agora se prepara para 10 de novembro (o que acontece nas quartas-feiras mesmo??)”, escreveu a atriz, lembrando a personagem Cady Heron, de "Meninas Malvadas".
O filme conta a história de uma jovem herdeira e noiva, que sofre um acidente de esqui e fica com amnésia total. Após o acidente - e sem memória - ela se vê sob os cuidados do belo dono da pousada e sua filha.
Além da produção natalina, a atriz será protagonista do filme "Irish Wish", também da Netflix, com estreia prevista para 2023. Na segunda produção, ela vive uma mulher que precisa deixar os sentimentos de lado para ser a dama de honra do casamento da melhor amiga na Irlanda. O problema é que o noivo é o amor da vida dela.
Lindsay Lohan começou a carreira ainda criança em produções da Disney. Nos anos 2000, a atriz fez sucesso em produções adolescentes como os citados "Meninas Malvadas" e "Sexta-feira Muito Louca" e na música.
Seus últimos filmes datam de 2013 e 2014. Neste período, ela se envolveu em polêmicas com o uso de drogas e se afastou da carreira. Mais a frente, ela fez participações em algumas séries, mas nenhuma de grande destaque.

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