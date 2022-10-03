Lindsay Lohan está de volta aos filmes em duas produções da Netflix

Lindsay Lohan em cartaz do filme “Uma Quedinha de Natal” Crédito: Netflix

Lindsay Lohan está de volta aos filmes. Famosa por filmes como "Meninas Malvadas" e "Sexta-feira Muito Louca", a atriz está confirmada em duas produções da Netflix, sendo uma com estreia em novembro. Trata-se do filme “Uma Quedinha de Natal”, que a atriz anunciou a data de lançamento nas redes sociais

“É 3 de outubro. Agora se prepara para 10 de novembro (o que acontece nas quartas-feiras mesmo??)”, escreveu a atriz, lembrando a personagem Cady Heron, de "Meninas Malvadas".

It’s October 3rd. Now get ready for November 10th. (What happens on Wednesdays again??) ? @#FallingForChristmas pic.twitter.com/SjhRHFOov8 — Lindsay Lohan (@lindsaylohan) October 3, 2022

O filme conta a história de uma jovem herdeira e noiva, que sofre um acidente de esqui e fica com amnésia total. Após o acidente - e sem memória - ela se vê sob os cuidados do belo dono da pousada e sua filha.

Além da produção natalina, a atriz será protagonista do filme "Irish Wish", também da Netflix, com estreia prevista para 2023. Na segunda produção, ela vive uma mulher que precisa deixar os sentimentos de lado para ser a dama de honra do casamento da melhor amiga na Irlanda. O problema é que o noivo é o amor da vida dela.

Lindsay Lohan começou a carreira ainda criança em produções da Disney. Nos anos 2000, a atriz fez sucesso em produções adolescentes como os citados "Meninas Malvadas" e "Sexta-feira Muito Louca" e na música.