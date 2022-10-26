Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Streaming

Netflix divulga trailer e data de estreia de documentário dos Racionais MC's

O filme estreia dia 16 de novembro e ganha uma exibição na 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 09:55

Racionais MCs
Racionais MCs Crédito: Boogie Naipe
A Netflix divulgou na segunda-feira, 24, o trailer do documentário Racionais MC’s - Das Ruas de São Paulo pro Mundo, sobre o grupo de Racionais MC’s, que estreia no dia 16 de novembro deste ano na plataforma de streaming.
O longa apresenta cenas inéditas gravadas ao longo dos mais de 30 anos de carreira do grupo integrado por Mano Brown, KL Jay, Ice Blue e Edi Rock, nascido na periferia de São Paulo.
Além de entrevistas exclusivas, o filme também fala sobre o impacto e o legado dos músicos desde os primeiros shows nas ruas de São Paulo até os dias de hoje.
Vale lembrar que antes do lançamento no streaming, o longa será exibido uma única vez na 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, na Cinemateca Brasileira, na segunda-feira, 31.

Veja Também

Após 22 anos, Planet Hemp lança álbum inédito impulsionado pela situação política do país

Netflix promete acabar com o compartilhamento de senhas em 2023; entenda

Veja a lista de lançamentos da Netflix em outubro de 2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Netflix Streaming
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados