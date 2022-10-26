Netflix divulga trailer e data de estreia de documentário dos Racionais MC's

Racionais MCs Crédito: Boogie Naipe

A Netflix divulgou na segunda-feira, 24, o trailer do documentário Racionais MC’s - Das Ruas de São Paulo pro Mundo, sobre o grupo de Racionais MC’s, que estreia no dia 16 de novembro deste ano na plataforma de streaming.

O longa apresenta cenas inéditas gravadas ao longo dos mais de 30 anos de carreira do grupo integrado por Mano Brown, KL Jay, Ice Blue e Edi Rock, nascido na periferia de São Paulo.

Além de entrevistas exclusivas, o filme também fala sobre o impacto e o legado dos músicos desde os primeiros shows nas ruas de São Paulo até os dias de hoje.

Diz que não vai chorar vendo esse doc? Tá bom, falou.

O documentário Racionais MC’s - Das Ruas de São Paulo pro Mundo chega dia 16 de novembro. pic.twitter.com/KqrqgYdqUz — netflixbrasil (@NetflixBrasil) October 24, 2022