Veja a lista de lançamentos da Netflix em outubro de 2022

Outubro já está entre nós e uma dúvida que sempre rola é: o que vem por aí nos streamings? Para a galera que assina a Netflix, o mês chega repleto de estreias. São 88 produções, entre reality shows, animes, filmes, séries e documentários, que chegam para a galera maratonar (se der tempo de acompanhar tudo).
Entre os destaques, está a estreia da terceira temporada do reality "Casamento às Cegas". Sucesso de audiência na plataforma, a série traz novos solteiros em busca de um amor para se casarem em até 30 dias.
Outra aposta da plataforma é o longa "Uma Garota de Muita Sorte". Baseado no livro de Jessica Knoll, o filme traz Mila Kunis como uma escritora que passa a encarar as dores do seu próprio passado depois que um documentário sobre um crime antigo vem à tona.
Chega de enrolação e vamos a lista das produções que já estrearam e as que vão chegar neste mês.
- 2/10/2022
- Rainhas para Sempre (reality show)
- 3/10/2022
- Chip e Potato (série/para a família)
- 4/10/2022
- Hasan Minhaj: Bobo da Corte (stand-up)
- 5/10/2022
- Contigo, Guerrero (série/drama)
- Império da Ostentação (reality show)
- Mandou Bem (reality show)
- A Inundação do Milênio (série/drama)
- 100 Medos (filme/comédia)
- A Vida de Togo (filme/drama)
- Os 13 Sobreviventes da Caverna (filme/documentário)
- O Telefone do Sr. Harrigan (filme/drama)
- 6/10/2022
- O Terremoto do Everest (série/documentário)
- As Alegrias e os Sofrimentos do Jovem Yuguo (filme/documentário)
- 7/10/2022
- Anomalia (série/terror/suspense)
- O Curioso Mundo de James (série/para a família)
- Andropausa (série/comédia)
- O Sabotador (reality show)
- O Clube da Meia-Noite (série/terror/suspense)
- Conversando com um serial killer: O Canibal de Milwaukee (série/documentário)
- Derry Girls (série/comédia)
- Kev Adams: Eu Sou Assim (stand-up)
- Casa de Boneca (filme/drama)
- O Time da Redenção (filme/documentário)
- Lar dos Esquecidos (filme/terror/suspense)
- Uma Garota de Muita Sorte (filme/drama)
- 10/10/2022
- Guardiões da Floresta (série/para a família)
- 11/10/2022
- Os Lobos da Ilha de Vancouver (série/documentário)
- O Tempo do Amor (série/comédia)
- Esposa de Aluguel (filme/comédia)
- DEAW 13: Stand-Up com Udom Taephanich (stand-up)
- Iliza Shlesinger: Hot Forever (stand-up)
- 12/10/2022
- Detetive Belascoarán (série/terror/suspense)
- Cozinha Fácil: Chefs do Dia a Dia (reality show)
- Terra de Crocodilos (reality show)
- Menino Maluquinho (série/para a família)
- 13/10/2022
- Sue Perkins: Tudo Dentro da Lei (série/documentário)
- Guardiões da Mansão do Terror (série/para a família)
- Som na Faixa (série/drama)
- Bem-Vindos à Vizinhança (série/terror/suspense)
- 14/10/2022
- Borboletas Negras (série/terror/suspense)
- Sagrada Família (série/drama)
- Match Imperfeito (série/comédia)
- Take 1 (especial/documentário)
- Tudo Pede Salvação (série/drama)
- A Maldição de Bridge Hollow (filme/comédia)
- 15/10/2022
- Papel de Rainha (série/drama)
- 18/10/2022
- Mistérios sem Solução (série/documentário)
- Somebody Feed Phil (série/documentário)
- Gabriel Iglesias: Stadium Fluffy (stand-up)
- LiSA Another Great Day (especial/documentário)
- 19/10/2022
- Casamento às Cegas - 3ª temporada (reality show)
- A Gangue da Luva Verde (série/comédia)
- Notre-Dame - Catedral em Chamas (série/drama)
- A Escola do Bem e do Mal (filme/fantasia)
- O Desconhecido (filme/terror/suspense)
- 21/10/2022
- Série Jornadas Supremas Pokémon (animação)
- Recomeço (série/drama)
- 28 Dias Assombrados (série/terror/suspense)
- Confissões de uma Mula do Tráfico em Ibiza (série/documentário)
- Bárbaros (série/aventura)
- O Último Navio Negreiro (filme/documentário)
- ONI: A Lenda do Deus do Trovão (série/fantasia)
- Garota do Século 20 (filme/drama)
- 23/10/2022
- Franco Escamilla: Voyeur Auditivo (stand-up)
- 25/10/2022
- O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro (série/terror/suspense)
- Fortune Feimster: Boa Sorte (especial/comédia)
- 26/10/2022
- O Enfermeiro da Noite (filme/terror/suspense)
- Roubando Mussolini (filme/drama)
- CEO em Fuga: A História de Carlos Ghosn (filme/documentário)
- 27/10/2022
- Reunião de Família (série/para a família)
- Romantic Killer (anime)
- Dubai Ostentação (reality show)
- Daniel, o Caçador de Magia (série/comédia)
- Terra Tempestuosa (série/documentário)
- Depois do Universo (filme/drama)
- Quatro Gerações (filme/drama)
- 28/10/2022
- Se Eu Soubesse (série/comédia)
- Meu Encontro com o Mal (série/terror/suspense)
- Big Mouth (série/comédia)
- Identidade Fragmentada (série/terror/suspense)
- O Filho Bastardo do Diabo (série/fantasia)
- Eu Sou Stalker (série/documentário)
- Vento Selvagem (filme/drama)
- Drink Masters (reality show)
- Nada de Novo no Front (filme/drama)
- Wendell & Wild (filme/comédia)
- 29/10/2022
- Deadwind (série/terror/suspense)
- 31/10/2022
- Inside Man (série/terror/suspense)