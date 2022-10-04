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Streaming

Veja a lista de lançamentos da Netflix em outubro de 2022

De animes a reality shows, gigante do streaming estreia 88 produções durante o mês. Entre os destaques, a terceira temporada de Casamento às Cegas e o longa "Uma Garota de Muita Sorte"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 12:12

Mila Kunis na produção
Mila Kunis na produção "Uma Garota de Muita Sorte", da Netflix Crédito: Netflix
Outubro já está entre nós e uma dúvida que sempre rola é: o que vem por aí nos streamings? Para a galera que assina a Netflix, o mês chega repleto de estreias. São 88 produções, entre reality shows, animes, filmes, séries e documentários, que chegam para a galera maratonar (se der tempo de acompanhar tudo).
Entre os destaques, está a estreia da terceira temporada do reality "Casamento às Cegas". Sucesso de audiência na plataforma, a série traz novos solteiros em busca de um amor para se casarem em até 30 dias.
Outra aposta da plataforma é o longa "Uma Garota de Muita Sorte". Baseado no livro de Jessica Knoll, o filme traz Mila Kunis como uma escritora que passa a encarar as dores do seu próprio passado depois que um documentário sobre um crime antigo vem à tona.
Chega de enrolação e vamos a lista das produções que já estrearam e as que vão chegar neste mês.
  • 2/10/2022
  • Rainhas para Sempre (reality show)

  • 3/10/2022
  • Chip e Potato (série/para a família)

  • 4/10/2022
  • Hasan Minhaj: Bobo da Corte (stand-up)

  • 5/10/2022
  • Contigo, Guerrero (série/drama)
  • Império da Ostentação (reality show)
  • Mandou Bem (reality show)
  • A Inundação do Milênio (série/drama)
  • 100 Medos (filme/comédia)
  • A Vida de Togo (filme/drama)
  • Os 13 Sobreviventes da Caverna (filme/documentário)
  • O Telefone do Sr. Harrigan (filme/drama)

  • 6/10/2022
  • O Terremoto do Everest (série/documentário)
  • As Alegrias e os Sofrimentos do Jovem Yuguo (filme/documentário)

  • 7/10/2022
  • Anomalia (série/terror/suspense)
  • O Curioso Mundo de James (série/para a família)
  • Andropausa (série/comédia)
  • O Sabotador (reality show)
  • O Clube da Meia-Noite (série/terror/suspense)
  • Conversando com um serial killer: O Canibal de Milwaukee (série/documentário)
  • Derry Girls (série/comédia)
  • Kev Adams: Eu Sou Assim (stand-up)
  • Casa de Boneca (filme/drama)
  • O Time da Redenção (filme/documentário)
  • Lar dos Esquecidos (filme/terror/suspense)
  • Uma Garota de Muita Sorte (filme/drama)

  • 10/10/2022
  • Guardiões da Floresta (série/para a família)
  • 11/10/2022
  • Os Lobos da Ilha de Vancouver (série/documentário)
  • O Tempo do Amor (série/comédia)
  • Esposa de Aluguel (filme/comédia)
  • DEAW 13: Stand-Up com Udom Taephanich (stand-up)
  • Iliza Shlesinger: Hot Forever (stand-up)

  • 12/10/2022
  • Detetive Belascoarán (série/terror/suspense)
  • Cozinha Fácil: Chefs do Dia a Dia (reality show)
  • Terra de Crocodilos (reality show)
  • Menino Maluquinho (série/para a família)

  • 13/10/2022
  • Sue Perkins: Tudo Dentro da Lei (série/documentário)
  • Guardiões da Mansão do Terror (série/para a família)
  • Som na Faixa (série/drama)
  • Bem-Vindos à Vizinhança (série/terror/suspense)

  • 14/10/2022
  • Borboletas Negras (série/terror/suspense)
  • Sagrada Família (série/drama)
  • Match Imperfeito (série/comédia)
  • Take 1 (especial/documentário)
  • Tudo Pede Salvação (série/drama)
  • A Maldição de Bridge Hollow (filme/comédia)

  • 15/10/2022
  • Papel de Rainha (série/drama)

  • 18/10/2022
  • Mistérios sem Solução (série/documentário)
  • Somebody Feed Phil (série/documentário)
  • Gabriel Iglesias: Stadium Fluffy (stand-up)
  • LiSA Another Great Day (especial/documentário)

  • 19/10/2022
  • Casamento às Cegas - 3ª temporada (reality show)
  • A Gangue da Luva Verde (série/comédia)
  • Notre-Dame - Catedral em Chamas (série/drama)
  • A Escola do Bem e do Mal (filme/fantasia)
  • O Desconhecido (filme/terror/suspense)
  • 21/10/2022
  • Série Jornadas Supremas Pokémon (animação)
  • Recomeço (série/drama)
  • 28 Dias Assombrados (série/terror/suspense)
  • Confissões de uma Mula do Tráfico em Ibiza (série/documentário)
  • Bárbaros (série/aventura)
  • O Último Navio Negreiro (filme/documentário)
  • ONI: A Lenda do Deus do Trovão (série/fantasia)
  • Garota do Século 20 (filme/drama)

  • 23/10/2022
  • Franco Escamilla: Voyeur Auditivo (stand-up)

  • 25/10/2022
  • O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro (série/terror/suspense)
  • Fortune Feimster: Boa Sorte (especial/comédia)

  • 26/10/2022
  • O Enfermeiro da Noite (filme/terror/suspense)
  • Roubando Mussolini (filme/drama)
  • CEO em Fuga: A História de Carlos Ghosn (filme/documentário)

  • 27/10/2022
  • Reunião de Família (série/para a família)
  • Romantic Killer (anime)
  • Dubai Ostentação (reality show)
  • Daniel, o Caçador de Magia (série/comédia)
  • Terra Tempestuosa (série/documentário)
  • Depois do Universo (filme/drama)
  • Quatro Gerações (filme/drama)

  • 28/10/2022
  • Se Eu Soubesse (série/comédia)
  • Meu Encontro com o Mal (série/terror/suspense)
  • Big Mouth (série/comédia)
  • Identidade Fragmentada (série/terror/suspense)
  • O Filho Bastardo do Diabo (série/fantasia)
  • Eu Sou Stalker (série/documentário)
  • Vento Selvagem (filme/drama)
  • Drink Masters (reality show)
  • Nada de Novo no Front (filme/drama)
  • Wendell & Wild (filme/comédia)

  • 29/10/2022
  • Deadwind (série/terror/suspense)

  • 31/10/2022
  • Inside Man (série/terror/suspense)

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