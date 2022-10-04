Veja a lista de lançamentos da Netflix em outubro de 2022

Mila Kunis na produção "Uma Garota de Muita Sorte", da Netflix Crédito: Netflix

Outubro já está entre nós e uma dúvida que sempre rola é: o que vem por aí nos streamings? Para a galera que assina a Netflix, o mês chega repleto de estreias. São 88 produções, entre reality shows, animes, filmes, séries e documentários, que chegam para a galera maratonar (se der tempo de acompanhar tudo).

Entre os destaques, está a estreia da terceira temporada do reality "Casamento às Cegas". Sucesso de audiência na plataforma, a série traz novos solteiros em busca de um amor para se casarem em até 30 dias.

Outra aposta da plataforma é o longa "Uma Garota de Muita Sorte". Baseado no livro de Jessica Knoll, o filme traz Mila Kunis como uma escritora que passa a encarar as dores do seu próprio passado depois que um documentário sobre um crime antigo vem à tona.

Chega de enrolação e vamos a lista das produções que já estrearam e as que vão chegar neste mês.

2/10/2022

Rainhas para Sempre (reality show)





3/10/2022

Chip e Potato (série/para a família)





4/10/2022

Hasan Minhaj: Bobo da Corte (stand-up)





5/10/2022

Contigo, Guerrero (série/drama)

Império da Ostentação (reality show)

Mandou Bem (reality show)

A Inundação do Milênio (série/drama)

100 Medos (filme/comédia)

A Vida de Togo (filme/drama)

Os 13 Sobreviventes da Caverna (filme/documentário)

O Telefone do Sr. Harrigan (filme/drama)





6/10/2022

O Terremoto do Everest (série/documentário)

As Alegrias e os Sofrimentos do Jovem Yuguo (filme/documentário)





7/10/2022

Anomalia (série/terror/suspense)

O Curioso Mundo de James (série/para a família)

Andropausa (série/comédia)

O Sabotador (reality show)

O Clube da Meia-Noite (série/terror/suspense)

Conversando com um serial killer: O Canibal de Milwaukee (série/documentário)

Derry Girls (série/comédia)

Kev Adams: Eu Sou Assim (stand-up)

Casa de Boneca (filme/drama)

O Time da Redenção (filme/documentário)

Lar dos Esquecidos (filme/terror/suspense)

Uma Garota de Muita Sorte (filme/drama)





10/10/2022

Guardiões da Floresta (série/para a família)

11/10/2022

Os Lobos da Ilha de Vancouver (série/documentário)

O Tempo do Amor (série/comédia)

Esposa de Aluguel (filme/comédia)

DEAW 13: Stand-Up com Udom Taephanich (stand-up)

Iliza Shlesinger: Hot Forever (stand-up)





12/10/2022

Detetive Belascoarán (série/terror/suspense)

Cozinha Fácil: Chefs do Dia a Dia (reality show)

Terra de Crocodilos (reality show)

Menino Maluquinho (série/para a família)





13/10/2022

Sue Perkins: Tudo Dentro da Lei (série/documentário)

Guardiões da Mansão do Terror (série/para a família)

Som na Faixa (série/drama)

Bem-Vindos à Vizinhança (série/terror/suspense)





14/10/2022

Borboletas Negras (série/terror/suspense)

Sagrada Família (série/drama)

Match Imperfeito (série/comédia)

Take 1 (especial/documentário)

Tudo Pede Salvação (série/drama)

A Maldição de Bridge Hollow (filme/comédia)





15/10/2022

Papel de Rainha (série/drama)





18/10/2022

Mistérios sem Solução (série/documentário)

Somebody Feed Phil (série/documentário)

Gabriel Iglesias: Stadium Fluffy (stand-up)

LiSA Another Great Day (especial/documentário)





19/10/2022

Casamento às Cegas - 3ª temporada (reality show)

A Gangue da Luva Verde (série/comédia)

Notre-Dame - Catedral em Chamas (série/drama)

A Escola do Bem e do Mal (filme/fantasia)

O Desconhecido (filme/terror/suspense)