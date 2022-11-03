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Carreta leva cinema de graça a moradores de Vitória e Vila Velha em novembro

Cinema móvel passará pelos bairros Itararé e Resistência, na Capital, e em Barramares, na cidade canela-verde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 09:00

Filmes 'Aladdin', 'Viva - A Vida é Uma Festa' e 'Frozen 2' estão em cartaz em carreta itinerante, que vai passar por Vitória e Vila Velha
Filmes 'Aladdin', 'Viva - A Vida é Uma Festa' e 'Frozen 2' estão em cartaz em carreta itinerante, que vai passar por Vitória e Vila Velha Crédito: Divulgação/Disney
Que tal assistir a sucessos do cinema como "Up-Altas Aventuras", "Aladdin", "Malévola", "Dumbo" e vários outros de graça? E se eu te falar que sala de cinema é uma carreta? Animou? Pois se prepare que moradores de Vila Velha e Vitória terão a oportunidade de curtir tudo isso neste mês de novembro.
Uma sala de cinema móvel, montada em uma carreta, vai estacionar nos bairros Itararé e Resistência, na Capital, e em Barramares, no município canela-verde, a partir desta quinta-feira (3), exibindo as produções citadas e muito mais. Serão cinco sessões diárias, tudo com direito a pipoca e refrigerante de graça.
A programação vai até o dia 19 de novembro, sendo que a carreta ficará uma semana em cada bairro. De quinta (3) a domingo (6), ela estacionará em Itararé, na Rua das Palmeiras, em frente ao Extrabom Supermercado. Do dia 9 ao dia 12 de novembro, ela segue para a Rua São Sebastião, 405, na Unidade de Transbordo, em Resistência.
No dia 15, a carreta atravessa a ponte para Vila Velha, onde ficará na Praça Zelinda Regina Biazutti Leite, ao lado da unidade de saúde de Barramares, até o dia 19 deste mês.
A carreta transformada em cinema é equipada com projetor e possui 78 confortáveis assentos, isolamento acústico e ar-condicionado. Há lugares reservados para portadores de necessidades especiais e elevador para facilitar o acesso de cadeirantes.
As sessões são às 8h, às 10h, às 14h, às 16h e às 19 horas. Nos dias de semana, as quatro primeiras sessões são reservadas para escolas, e a última sessão, a das 19 horas, é aberta ao público. Aos finais de semana, todas as sessões são abertas ao público em geral.
Carreta itinerante da Arcellor terá exibições com refri e pipoca para o público. Tudo de graça
Carreta itinerante da Arcellor terá exibições com refri e pipoca para o público. Tudo de graça Crédito: Divulgação/ArcellorMital

CULTURA PARA TODOS

O Cinema Itinerante percorre o país, levando a sétima arte aos lugares mais remotos e democratizando o acesso à cultura. Já foram mais de 400 cidades visitadas em todo o Brasil. A iniciativa de trazer o projeto para a Grande Vitória é da ArcelorMittal. Espera-se que mais de 5 mil pessoas sejam beneficiadas com o projeto, nos tres bairros comtemplados pelo projeto neste mês de novembro.

SERVIÇO

  • CINEMA ITINERANTE
  • Quando: de 3 a 19 de novembro
  • Onde: em Itararé e Resistência, na Capital, e Barramares, Vila Velha
  • Sessões: 8h, 10h, 14h, 16h e 19h - durante os dias de semana, as quatro primeiras são reservadas para estudantes de escolas públicas. A última sessão dos dias de semana e todas dos finais de semana são abertas ao público
  • Entrada franca com direito a pipoca e refrigerante

PROGRAMAÇÃO

  • QUANDO E ONDE:

  • De quinta (3) a domingo (6): na Rua das Palmeiras, em frente ao Extrabom Supermercado, em Itararé, Vitória
  • De 9 a 12 de novembro: Rua São Sebastião, 405, na Unidade de Transbordo, em Resistência, Vitória
  • De 15 a 19 de novembro: Praça Zelinda Regina Biazutti Leite, ao lado da unidade de saúde de Barramares, em Vila Velha

FILMES E SESSÕES EM ITARARÉ (VIX)

  • Quinta (03 de novembro)
  • 8h: Up Altas Aventuras
  • 10h: Wi-Fi Ralph
  • 14h: Moana
  • 16h: Dumbo
  • 19h: Minha Mãe é Uma Peça 3

  • Sexta (04 de novembro)
  • 8h: Zootopia
  • 10h: Carros 3
  • 14h: Os Incríveis 2
  • 16h: A Bela e a Fera
  • 19h: Aladdin

  • Sábado (05 de novembro)
  • 8h: Universidade Monstros
  • 10h: Frozen II
  • 14h: Viva - A Vida é Uma Festa
  • 16h: Malévola
  • 19h: O Rei Leão

  • Domingo (06 de novembro)
  • 8h: Up Altas Aventuras
  • 10h: Wi-Fi Ralph
  • 14h: Moana
  • 16h: Dumbo
  • 19h: Viva - A Vida é Uma Festa

FILMES E SESSÕES EM RESISTÊNCIA (VIX)

  • Quarta (09 de novembro)
  • 8h: Up Altas Aventuras
  • 10h: Wi-Fi Ralph
  • 14h: Moana
  • 16h: Dumbo
  • 19h: Minha Mãe é Uma Peça 3

  • Quinta (10 de novembro)
  • 8h: Zootopia
  • 10h: Carros 3
  • 14h: Os Incríveis 2
  • 16h: A Bela e a Fera
  • 19h: Aladdin

  • Sexta (11 de novembro)
  • 8h: Universidade Monstros
  • 10h: Frozen II
  • 14h: Viva - A Vida é Uma Festa
  • 16h: Malévola
  • 19h: O Rei Leão

  • Sábado (12 de novembro)
  • 8h: Up Altas Aventuras
  • 10h: Wi-Fi Ralph
  • 14h: Moana
  • 16h: Dumbo
  • 19h: Viva - A Vida é Uma Festa

FILMES E SESSÕES EM BARRAMARES (VV)

  • Terça (15 de novembro)
  • 8h: Up Altas Aventuras
  • 10h: Wi-Fi Ralph
  • 14h: Moana
  • 16h: Dumbo
  • 19h: Minha Mãe é Uma Peça 3

  • Quarta (16 de novembro)
  • 8h: Zootopia
  • 10h: Carros 3
  • 14h: Os Incríveis 2
  • 16h: A Bela e a Fera
  • 19h: Aladdin

  • Quinta (17 novembro)
  • 8h: Universidade Monstros
  • 10h: Frozen II
  • 14h: Viva - A Vida é Uma Festa
  • 16h: Malévola
  • 19h: O Rei Leão

  • Sexta (18 de novembro)
  • 8h: Up Altas Aventuras
  • 10h: Wi-Fi Ralph
  • 14h: Moana
  • 16h: Dumbo
  • 19h: Viva - A Vida é Uma Festa

  • Sábado (19 de novembro)
  • 8h: Carros 3
  • 10h: Os Incríveis 2
  • 14h: Frozen II
  • 16h: A Bela e a Fera
  • 19h: Malévola

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