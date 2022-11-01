Marien Calixte Jazz Music Festival tem ingressos esgotados em menos de duas horas

Hamilton de Holanda irá se apresentar no Marien Calixte Jazz Music Festival, em Vila Velha Crédito: Fernanda Nigro

Está chegando a hora de curtir a 3ª edição do Marien Calixte Jazz Music Festival. O evento, que está marcado para acontecer entre os dias 19 e 21 de novembro, chega à Vila Velha pela primeira vez, no Parque Cultural Casa do Governador. Os ingressos para os shows no sábado (19) e domingo (20), foram disponibilizados gratuitamente na manhã desta terça-feira (01), no site Sympla, mas esgotaram menos de duas horas.

O ingresso é válido somente até às 18h30 de cada dia de evento correspondente a entrada comprada. Caso a lotação do evento não esteja completa após este horário, a organização vai liberar a entrada para o público em geral ocupar as vagas dos desistentes. Vale ressaltar que essa liberação será limitada ao número de pessoas que o espaço do show comporta.

Mas, caso você não tenha conseguido adquirir a sua entrada e não quer esperar na porta por uma possível desistência, pode ficar tranquilo. O festival será transmitido ao vivo pela TVE – TV Educativa e também pelo canal do Youtube

Após duas edições em Vitória, a versão canela verde do Marien Calixte Jazz Music Festival trará grandes estrelas da música instrumental como Hamilton de Holanda quarteto, Nômade Orquestra, Joabe Reis, Quarteto Zuri, Wanderson Lopez Ensemble, Alexandre Borges Quinteto, Pedro de Alcântara convidando Bebê Kramer, Pablo Vares e a já tradicional Malê Dixieland nos intervalos.

Celebrando mais de 30 anos de carreira, o artista Hamilton de Holanda chega ao festival junto com os artistas Daniel Santiago, na guitarra, Edu Ribeiro, na bateria, e Thiago Espírito Santo, no baixo. O vencedor do Grammy Latino em 2016, na categoria Melhor Álbum Instrumental, por "Samba de Chico", se apresenta no domingo (20), às 20h30.

A programação do sábado (19) contará com Pedro de Alcântara convida Bebê Kramer, às 19h30, e Nômade Orquestra, às 20h30. Já no domingo (20), além de Hamilton de Holanda, o público poderá curtir ao som do Quarteto Zuri, às 17h, e do capixaba Joabe Reis, às 19h30.

MASTERCLASS

Na segunda-feira (21), o festival encerra com a Masterclass "Hábitos Criativos", das 14h às 16h, com o músico improvisador Hamilton de Holanda. Ao todo, 30 vagas serão ofertadas para o "aulão", através do site Sympla no dia 7 de novembro. O artista irá revelar em oito práticas sintetizadas como conseguir criar intimidade com a criatividade musical.

“Depois de anos de experiência como improvisador e compositor, percebi alguns hábitos que tenho para ser músico. Além disso, percebo certas características comuns a músicos que tenho admiração. Artistas que têm a capacidade de, em fração de segundos, começar uma ideia ‘do nada’ e criar uma bela história musical. Juntei essas informações e sintetizei em 8 práticas. Cada hábito tem seu exercício correspondente, que pode ser praticado solitariamente, em grupo ou com a orientação de um professor mais experiente", diz Hamilton.

Em entrevista a “HZ”, em setembro deste ano , Simone Marçal, uma das organizadoras do evento, falou sobre a importância de levar o festival para Vila Velha. "Como moradora de Vila Velha, me sinto feliz em poder trazer para a minha cidade essa edição do festival, que a gente realiza com tanto carinho. E ainda mais por ser nesse espaço incrível que é o Parque Cultural Casa do Governador. O município merece estar nesse circuito de festivais", disse Simone na época.

Único festival totalmente instrumental do Estado, o Marien Calixte Jazz Music Festival foi indicado ao Prêmio Profissionais da Música 2022. A 3º edição do festival possui curadoria e direção de Simone Marçal e Daniel Morelo. A realização é da MM Projetos Culturais, com patrocínio da ArcelorMittal via Lei de Incentivo à Cultura Federal e apoio da Secretaria de Cultura do Espírito Santo e da Prefeitura de Vila Velha.

Confira a programação completa:

Dia 19 – sábado





17h – Pablo Vares

18h – Alexandre Borges Quinteto

19h30 – Pedro de Alcântara convida Bebê Kramer

20h30 – Nômade Orquestra

Malê Dixieland nos intervalos





Dia 20 – domingo





17h – Quarteto Zuri

18h – Wanderson Lopez - Ensemble

19h30 – Joabe Reis

20h30 – Hamilton de Holanda

Malê Dixieland nos intervalos





Dia 21 – segunda





14h – 16h – Masterclass Hábitos Criativos do Músico Improvisador, com Hamilton de Holanda