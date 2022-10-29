Projeto #VaiTerVerão é anunciado para Vitória e Vila Velha

Matheus Fernandes é uma das atração do projeto Crédito: Reprodução @matheusfernandes_mf

A programação de Verão 2023 começa a ser anunciada no Espírito Santo. E uma das novidades da temporada é a chegada do projeto #VaiTerVerão com os shows nas cidades de Vitória, Vila Velha e Cariacica. O projeto acontece após o anúncio do cancelamento da temporada de verão 2023 do Café de La Musique Guarapari.

Segundo informações divulgadas na noite de sexta-feira (28), o novo projeto, segregado da marca Cafe de La Musique, vai realizar grande parte dos shows da programação já anunciada pela casa. Estão confirmados os shows do Fica Comigo (29/12), no Nook Beach Club, em Vila Velha; o Réveillon Privilege (30/12) com Liu e Matheus Fernandes, na Privilege Vitória, em Vitória; e o Vitória Festival com Matué (06/01), na Fazenda Camping, em Vila Velha.

As outras atrações, realizadas em outros locais, serão divulgadas futuramente. “Estamos animados em transformar o verão de Vitória e Vila Velha e assim fomentar a economia e o turismo”, diz o empresário Felipe Fioroti.

CAFÉ DE LA MUSIQUE GUARAPARI

Durante uma live, o empresário anunciou o cancelamento da temporada de verão 2023 do Café de La Musique Guarapari. Felipe Fioroti explicou que alguns acontecimentos motivaram a decisão do cancelamento. "Em junho deste ano, iniciamos as tratativas para liberar um novo espaço para os shows de 2023. Entretanto, o local tem problemas do ano passado, que impedem a venda de ingressos antes de toda finalização da obra. Isso significa que tem que terminar 100% da obra para depois conseguir todas as licenças. Infelizmente fica impossível começar a venda de ingressos em menos de 10 dias da realização”.

O empresário contou ainda que as obras vão continuar com o objetivo de realizar a temporada de verão 2024. “Foram anos de trabalho árduo para transformar o verão de Guarapari na potência que era até hoje, atraindo inúmeros turistas, fazendo girar a economia da região e criando experiências inesquecíveis”.

SHOWS COM VENDAS INICIADAS