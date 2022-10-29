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Verão 2023

Projeto #VaiTerVerão é anunciado para Vitória e Vila Velha

O novo projeto, segregado da marca Cafe de La Musique, vai realizar grande parte dos shows da programação já anunciada pela casa de shows
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Outubro de 2022 às 11:13

Matheus Fernandes
Matheus Fernandes é uma das atração do projeto Crédito: Reprodução @matheusfernandes_mf
A programação de Verão 2023 começa a ser anunciada no Espírito Santo.  E uma das novidades da temporada é a chegada do projeto #VaiTerVerão com os shows nas cidades de Vitória, Vila Velha e Cariacica. O projeto acontece após o anúncio do cancelamento da temporada de verão 2023 do Café de La Musique Guarapari. 
Segundo informações divulgadas na noite de sexta-feira (28), o novo projeto, segregado da marca Cafe de La Musique, vai realizar grande parte dos shows da programação já anunciada pela casa. Estão confirmados os shows do Fica Comigo (29/12), no Nook Beach Club, em Vila Velha; o Réveillon Privilege (30/12) com Liu e Matheus Fernandes, na Privilege Vitória, em Vitória; e o  Vitória Festival com Matué (06/01),  na Fazenda Camping, em Vila Velha. 
As outras atrações, realizadas em outros locais, serão divulgadas futuramente. “Estamos animados em transformar o verão de Vitória e Vila Velha e assim fomentar a economia e o turismo”, diz o empresário Felipe Fioroti. 

CAFÉ DE LA MUSIQUE GUARAPARI 

Durante uma live, o empresário anunciou o cancelamento da temporada de verão 2023 do Café de La Musique Guarapari. Felipe Fioroti explicou que alguns acontecimentos motivaram a decisão do cancelamento. "Em junho deste ano, iniciamos as tratativas para liberar um novo espaço para os shows de 2023. Entretanto, o local tem problemas do ano passado, que impedem a venda de ingressos antes de toda finalização da obra. Isso significa que tem que terminar 100% da obra para depois conseguir todas as licenças. Infelizmente fica impossível começar a venda de ingressos em menos de 10 dias da realização”. 
O empresário contou ainda que as obras vão continuar com o objetivo de realizar a temporada de verão  2024. “Foram anos de trabalho árduo para transformar o verão de Guarapari na potência que era até hoje, atraindo inúmeros turistas, fazendo girar a economia da região e criando experiências inesquecíveis”.

SHOWS COM VENDAS INICIADAS

  • 29/12
  • Com Fica Comigo, no Nook Beach Club, em Vila Velha
  • À venda no site Superticket

  • 31/12
  • Com Matheus Fernandes, Liu e Na Farra, na  Privilège Vitória, em Vitória
  • À venda no site Superticket

  • 06/01
  • Com  Matuê e mais 10 atrações, na Fazenda Camping, em Vila Velha
  • À venda no site Superticket

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