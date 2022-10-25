HZ: portal de entretenimento da Rede Gazeta completa um ano; veja trajetória

HZ, portal de entretenimento de A Gazeta, completa um ano nesta terça-feira (25) Crédito: Reprodução/A Gazeta/HZ

O maior site de entretenimento do Espírito Santo está em festa. O "HZ" completa um ano nesta terça-feira (25), com direito a muitos parabéns ao longo desses 365 dias. Foram milhares de matérias, coberturas de eventos, sorteios, produção de vídeos, quadros musicais, curiosidades e entrevistas. Tudo isso para levar muita cultura e informação sobre o capixaba e para o capixaba.

Segundo o gerente de entretenimento da Rede Gazeta, Cesinha Fernandes, o portal prega a idadentidade capixaba no ambiente virtual."HZ traz muito orgulho para o entretenimento do Espírito Santo. É um projeto especial, que além de trazer dicas, orientações e leveza é responsável por levantar a bandeira do capixabismo no mundo digital", pontuou.



E como estamos em festa, é claro que nós não vamos deixar passar em branco essa data tão especial. Por isso, que tal dar uma recapitulada nas nossas principais entregas? As editorias de HZ deram um show e trouxeram os mais variados conteúdos para o público. Seja no mundo dos famosos, da gastronomia, da saúde, da moda, dos eventos ou do turismo, é quase impossível não se identificar com alguma matéria.

Equipe HZ: Daniela Salgado, Erik Oakes, Cesinha Fernandes, Evelize Calmon, Gustavo Cheluje, Felipe Khoury, Renata Rasseli e Jéssica Coutinho Crédito: Mônica Zorzanelli

QUADROS COM DNA CAPIXABA

Uma série de ações com a cara do capixaba foi planejada para entregar o melhor resultado neste ano. Entre os destaques, vale ressaltar alguns quadros característicos, como o “Tocou, Pocou”, que traz semanalmente os lançamentos da música local, e o “027 Perguntas”, que testa o conhecimento de famosos sobre o Estado. Nomes como Alemão do Forró, Morenna, Lucas Bissoli, André Martinelli e Dani Carla passaram pelo nosso quiz.

Nesse tempo, HZ também te levou para conhecer as principais praias de Norte a Sul do Estado, no quadro “Deu Praia”, e ainda transbordou informação no nosso mais novo projeto, “HZ Entrevista”, um vídeocast dinâmico e descontraído com convidados especiais. O bate papo, que já esteve sob o comando do repórter Gustavo Cheluje, já contou com a presença da Miss Universo Brasil 2022, Mia Mamede.

"Considero HZ como um filho que está crescendo e mostrando sua relevância no jornalismo de entretenimento. Além das matérias e coberturas, nosso engajamento nas redes sociais e parceria com o Em Movimento fizeram a marca estar presente em diversos espaços, mostrando que o capixaba se identifica com a marca e a liga à diversão e assuntos de bem-estar. Esse um ano foi de muito trabalho e o reconhecimento veio junto", destaca Erik Oakes, editor do HZ.

PRESENÇA NOS EVENTOS

A marca de HZ esteve presente nos maiores eventos do Espírito Santo, como o Carnaval de Vitória, Buteco do Gusttavo Lima e até o retorno do Vital, micareta que marcou gerações no Estado. Nossas coberturas mergulharam em cada evento, do camarote à arquibancada, para levar todos os detalhes da folia. Entre entrevistas, matérias, stories e posts, nosso time estava junto em tempo real com o capixaba.

Nossa presença também se estende aos principais acontecimentos do Estado através da colunista social Renata Rasseli. Shows, casamentos, festas de aniversário, bodas, eventos beneficentes da high society capixaba e muitos mais você encontra por lá. E, claro, as famosas galerias de fotos deixam a coluna mais badalada do Espírito Santo ainda mais glamorosa.

Abertura da Casacor ES 2022

Saindo do Estado, o HZ ainda pegou estrada para diversos eventos no Brasil. Nosso time esteve em festivais, como o Planeta Brasil, em Minas Gerais, congressos em São Paulo, feiras de turismo no Recife, e novidades gastronômicas no Pará. De turismo à variedades, o fato é que não faltou matérias interessantes na leitura do capixaba.

HZ NA TELEVISÃO

Em maio de 2022, o HZ saiu das telas dos computadores e celulares e foi parar na televisão, com um quadro no programa Em Movimento, da TV Gazeta, afiliada da Rede Globo. A interação do on-line com a TV foi uma das chaves para unir o setor de entretenimento da Rede Gazeta. Sempre levando um conteúdo exclusivo, o repórter Felipe Khoury explora as editorias de HZ em forma de vídeo.

ENGAJAMENTO

Todos os conteúdos foram bem recebidos pelo público, que engajou nas matérias e interações nas nossas redes sociais. Ultrapassamos a marca de 26 mil seguidores no Instagram e mais de 2 milhões de pageviews no mês de agosto. Além disso, os nossos sorteios “bombaram” neste ano, levando muitos capixabas para shows nacionais, como Thiaguinho, Belo, Caetano Veloso, Luísa Sonza, Henrique e Juliano e muito mais.

Outro ponto, foram os sorteios realizados para levar o capixaba nos melhores eventos. Luiza Sonza, Iza, João Gomes, Caetano Veloso, Emicida, Juliette, Skank e atualmente Belo e Gloria Groove foram alguns dos shows que nossos leitores puderam conferir na faixa e se divertir muito. E a proposta e levar ainda mais no próximo ano.

Festa das equipes HZ e Em Movimento

Por aqui, você ficou bem informado, se divertiu e pegou dicas especiais. Basta dar um pulo no quadro “Pitadas”, da nossa editora de gastronomia Evelize Calmon, que você, caro leitor, encontra as principais novidades do universo da gastronomia. Do popular ao requintado, é difícil resistir às delícias na editoria que, cá entre nós, dão água na boca.

Os nossos espaços dedicados à saúde e bem estar também levaram muita informação de qualidade para o capixaba. Com temas de relevância, o repórter Guilherme Silva trouxe temas atuais e importantes, como novidades em tratamentos de doenças. Médicos e especialistas abordaram os mais variados assuntos no campo da saúde, sendo uma fonte segura de conhecimento.