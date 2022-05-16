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Selena Gomez fala sobre vida amorosa: 'Já aceito qualquer um'

Solteira, cantora assumiu a apresentação do programa Saturday Night Live
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 11:47

A atriz Selena Gomez faz sucesso na cozinha em sua nova série
A atriz Selena Gomez  Crédito: Reuters/Folhapress
A atriz, cantora e apresentadora Selena Gomez, 29, divertiu fãs e espectadores durante sua estreia no comando do programa Saturday Night Live neste fim de semana. Dentre os assuntos comentados, a artista falou sobre sua vida amorosa e brincou sobre estar solteira.
"Uma das razões pelas quais fiquei muito feliz por apresentar é porque estou solteira. Já ouvi dizer que o SNL é um ótimo lugar para encontrar o amor", disse a cantora, fazendo referência a Emma Stone e Scarlett Johansson, que conheceram seus parceiros no programa, além disso, Pete Davidson conheceu Kim Kardashian também na atração.
"Apenas quero que o universo saiba que estou manifestando amor. Gostaria de dizer que estou à procura da minha cara-metade, mas estou num ponto em que já aceito qualquer um", completou a artista, em tom de brincadeira.
Recentemente, a artista pediu desculpas depois que os fãs a acusaram de zombar no TikTok da modelo Hailey Bieber, 25, esposa do seu ex-namorado Justin Bieber, 28.
Depois de levantar as sobrancelhas ao postar um tutorial silencioso de cuidados com a pele, semelhante aos vídeos compartilhados regularmente pela modelo, Selena deixou claro que não estava zombando de Hailey de forma alguma.
"É por isso que acredito em cuidar de sua saúde mental. Gente não faço ideia do que eu fiz, mas eu realmente sinto muito. Zero má intenção", comentou a cantora em seu TikTok, antes de desativar os comentários.

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