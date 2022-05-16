Selena Gomez fala sobre vida amorosa: 'Já aceito qualquer um'

A atriz Selena Gomez Crédito: Reuters/Folhapress

A atriz, cantora e apresentadora Selena Gomez, 29, divertiu fãs e espectadores durante sua estreia no comando do programa Saturday Night Live neste fim de semana. Dentre os assuntos comentados, a artista falou sobre sua vida amorosa e brincou sobre estar solteira.

"Uma das razões pelas quais fiquei muito feliz por apresentar é porque estou solteira. Já ouvi dizer que o SNL é um ótimo lugar para encontrar o amor", disse a cantora, fazendo referência a Emma Stone e Scarlett Johansson, que conheceram seus parceiros no programa, além disso, Pete Davidson conheceu Kim Kardashian também na atração.

"Apenas quero que o universo saiba que estou manifestando amor. Gostaria de dizer que estou à procura da minha cara-metade, mas estou num ponto em que já aceito qualquer um", completou a artista, em tom de brincadeira.

Recentemente, a artista pediu desculpas depois que os fãs a acusaram de zombar no TikTok da modelo Hailey Bieber, 25, esposa do seu ex-namorado Justin Bieber, 28.

Depois de levantar as sobrancelhas ao postar um tutorial silencioso de cuidados com a pele, semelhante aos vídeos compartilhados regularmente pela modelo, Selena deixou claro que não estava zombando de Hailey de forma alguma.