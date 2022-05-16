Dança dos Famosos: Gil do Vigor termina rodada em primeiro lugar

O ex-BBB Gil do Vigor teve a melhor performance e foi o primeiro colocado neste domingo (15) na Dança dos Famosos, quadro tradicional do Domingão. Hoje se apresentou o time o time masculino, que dançou ao som de funk.
Todas dançaram frente ao júri artístico, formado pela atriz Karine Teles, 43, e pelo ator Mateus Solano, 41, e ao júri técnico, composto por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e José Carlos Arandiba, o Zebrinha.
Gil se destacou e levou a melhor pontuação ao lado de Mayara Rosa, ao som de "Agora Eu Sou Solteira".
BEIJO NO PALCO
Logo na primeira música, "Se Ela Dança, eu Danço", a dupla formada por Tierry e Carla Bruno levantou o ânimo da plateia do Domingão com Huck. Em um dos trechos da apresentação, a dupla deu um beijo de boca na frente de todos durante a música.
Após a performance, Luciano Huck perguntou sobre o beijo aos jurados, momento em que Carla Bruno falou "Não sou eu quem escolhe a música".
Tierry aproveitou e emendou: "Mas quem escolheu o beijo foi você".