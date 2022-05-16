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Golpe

Samara Felippo é vítima de golpe em entrega e faz alerta: 'Fiquem atentos'

Atriz disse que passou o código de confirmação sem conferir a mercadoria
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 08:26

Samara Felippo disse que foi vítima de golpe em aplicativo de entrega de compras -
Samara Felippo disse que foi vítima de golpe em aplicativo de entrega de compras - Instagram/sfelippo Crédito: Reprodução/Instagram/@sfelippo
A atriz Samara Felippo, 43, usou seu Instagram neste domingo para fazer um desabafo. Ela disse nos stories da rede social que foi vítima de um golpe com a entrega de compras de mercado por aplicativo.
Samara relata que fez compras em um aplicativo de entrega e que a pessoa responsável pela entrega deixou as sacolas com garrafa de água, papel e isopor dentro ao invés das mercadorias.
"Gente, eu vim aqui falar uma coisa muito importante para vocês. Tô muito puta da minha vida. [...] Eu pedi umas compras e olhe o que ele me entregou: Três sacolas com uma garrafa de água dentro, pesada, e papel e isopor", disse Samara.
"Então, assim, não deem o código antes de conferir a compra de vocês. Eu estava apressada, resolvendo coisas das minhas filhas, ele deixou na porta, eu dei o código e me ferrei. Fiquem atentos", continuou a atriz.
Na sequência, ela relata que vai ter o dinheiro reembolsado. "Eles vão estornar a compra, pelo menos. Então, por favor, fiquem atentos", concluiu.

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