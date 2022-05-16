Polícia Militar impede show de Ludmilla em praia no Rio de Janeiro

A cantora Ludmilla Crédito: Instagram/@ludmilla

O show que a cantora Ludmilla faria neste domingo (15), no Tim Music Festival, foi impedido pelo comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar no Rio de Janeiro (PMERJ). De acordo com a coluna Léo Dias, a corporação alegou que o limite de público no local era de 60 mil pessoas.

Segundo a Polícia, o show de um artista com grande projeção - como é o caso de Ludmilla - poderia ultrapassar o limite de público estabelecido. Em nota enviada à coluna, a assessoria da artista confirmou as informações do batalhão da PM. “O batalhão da PM da região concluiu não ter contingente para atender a demanda de público, baseado no histórico dos shows da cantora que batem recordes de público”, diz trecho da nota.

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