Polícia Militar impede show de Ludmilla em praia no Rio de Janeiro

O show que a cantora Ludmilla faria neste domingo (15), no Tim Music Festival, foi impedido pelo comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar no Rio de Janeiro (PMERJ). De acordo com a coluna Léo Dias, a corporação alegou que o limite de público no local era de 60 mil pessoas.
Segundo a Polícia, o show de um artista com grande projeção - como é o caso de Ludmilla - poderia ultrapassar o limite de público estabelecido. Em nota enviada à coluna, a assessoria da artista confirmou as informações do batalhão da PM. “O batalhão da PM da região concluiu não ter contingente para atender a demanda de público, baseado no histórico dos shows da cantora que batem recordes de público”, diz trecho da nota.
LEIA A NOTA NA ÍNTEGRA
“Informamos que a cantora Ludmilla foi convidada para estar no line-up do TIM Music Festival, evento aberto ao público, realizado na Praia de Copcabana, no Rio de Janeiro, mas a apresentação não foi realizada pois, segundo a produção do mesmo, o batalhão da PM da região concluiu não ter contingente para atender a demanda de público, baseado no histórico dos shows da cantora que batem recordes de público tanto na tradicional festa de Réveillon na Praia de Copacabana quanto no bloco Fervo da Lud, realizado nas ruas do Centro da cidade do Rio de Janeiro”.