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Chris Evans é eleito o homem mais sexy do mundo de 2022

Astro recebeu o título da revista americana ‘People’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Novembro de 2022 às 11:22

Chris Evans é eleito o homem mais sexy do mundo
Chris Evans é eleito o homem mais sexy do mundo Crédito: Reuters/Folhapress
Chris Evans foi eleito o homem mais sexy do mundo em 2022 pela revista americana People. O ator, conhecido por interpretar o Capitão América, segue a lista que anteriormente tinha Paul Rudd (2021) e Michael B. Jordan (2020). Durante a sessão de fotos para a capa da revista, o ator falou sobre como ele ficaria empolgado se um dia alguém dissesse que ele levaria esse título.
"Este provavelmente seria o caminho para a mesa mais legal da escola na qual eu não fazia parte", contou.
O astro de 41 anos disse que ainda está se ajustando com essa nova posição, mas sabe que uma pessoa na sua vida vai ficar contente.
"Minha mãe vai ficar tão feliz. Ela está orgulhosa de tudo o que eu faço, mas isso é algo que ela pode realmente se gabar", revelou.
Evans, que esse ano estrelou Lightyear, da Pixar, e Agente Oculto, da Netflix e filmou três novos filmes, incluindo Ghosted, lançamento de 2023 para a Apple TV+, contou que seus planos agora são passar mais tempo na sua casa, em Boston, nos Estados Unidos, e com sua família.
"Quando se trata de procurar as pessoas que interpreto, é mais uma questão de onde o filme é filmado. Estou muito velho para viver com uma mala por seis meses e me estabeleci em uma fase mais agradável, onde estou feliz por estar em casa", contou.
O astro falou também que está pronto para desacelerar a carreira de forma segura e pensando mais sobre construir família e ser pai, mas que esse assunto é algo que ele quer compartilhar apenas com os familiares e os amigos.

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