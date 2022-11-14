  • Copa do Mundo: Dua Lipa diz que só irá ao Catar ‘quando cumprirem promessas de direitos humanos’
Famosos

Copa do Mundo: Dua Lipa diz que só irá ao Catar ‘quando cumprirem promessas de direitos humanos’

Cantora negou boatos de show na abertura do evento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Novembro de 2022 às 09:03

Dua Lipa diz que só irá ao Catar ‘quando cumprirem promessas de direitos humanos’
Dua Lipa diz que só irá ao Catar 'quando cumprirem promessas de direitos humanos' Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
Dua Lipa fez uma critica ao Catar ao negar rumores de que iria se apresentar na abertura da Copa do Mundo 2022. O evento acontece a partir do dia 20 de novembro, no país árabe.
A cantora compartilhou um pronunciamento no Instagram, neste domingo, 13. "Há muitos boatos de que eu me apresentarei na cerimônia de abertura da Copa do Mundo do Catar. Eu não vou me apresentar e nem nunca estive envolvida em nenhuma negociação para me apresentar", iniciou.
"Estou ansiosa para visitar o Catar quando ele cumprir todas as promessas de direitos humanos que fez quando ganhou o direito de sediar a Copa do Mundo", afirmou a britânica.
Outros rumores de atrações da Copa do Mundo passaram a circular nas redes sociais neste fim de semana. Shakira e Black Eyed Peas foram nomes citados pelo jornal espanhol Mundo Deportivo, porém, nem a Fifa e nem os artistas confirmaram a informação.

