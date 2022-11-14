Ator Taylor Lautner se casa com modelo Taylor Lautner; entenda

Ator Taylor Lautner se casa com modelo Taylor Lautner Crédito: Instagram/@taylorlautner

O ator Taylor Lautner se casou neste sábado, 12, com a modelo Taylor Dome. Segundo o Daily Mail, o casal celebrou a união em uma vinícola em Paso Robles, na Califórnia.

Cerca de 100 convidados estiveram presentes e assistiram à troca de alianças. O intérprete de Jacob, da saga Crepúsculo, já havia revelado ao site que sua, até então, noiva, adotaria seu sobrenome. Porém, até a publicação deste texto, nenhum dos dois compartilhou registros do casamento.

"Vamos ser literalmente a mesma pessoa", disse ele na época. Agora, após a oficialização da união, internautas já brincaram com o fato de que os dois terão o mesmo nome e sobrenome.