Ator Taylor Lautner se casa com modelo Taylor Lautner; entenda

O ator Taylor Lautner se casou neste sábado, 12, com a modelo Taylor Dome. Segundo o Daily Mail, o casal celebrou a união em uma vinícola em Paso Robles, na Califórnia.
Cerca de 100 convidados estiveram presentes e assistiram à troca de alianças. O intérprete de Jacob, da saga Crepúsculo, já havia revelado ao site que sua, até então, noiva, adotaria seu sobrenome. Porém, até a publicação deste texto, nenhum dos dois compartilhou registros do casamento.
"Vamos ser literalmente a mesma pessoa", disse ele na época. Agora, após a oficialização da união, internautas já brincaram com o fato de que os dois terão o mesmo nome e sobrenome.
Os dois ficaram noivos em novembro de 2021. Na época, eles compartilharam a notícia com os seguidores em suas redes sociais Vale lembrar que Lautner já namorou outra mulher com mesmo nome, Taylor Swift, em 2009.