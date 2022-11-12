Inauguração da loja Shein, em SP, tem gritaria, tapas e puxões de cabelo; veja vídeos

Inauguração da loja Shein, em São Paulo, acabou em briga generalizada Crédito: Reprodução/Twitter

A inauguração da primeira loja física da Shein, gigante chinesa de fast fashion, em São Paulo, na manhã deste sábado (12), deu um B.O. que vai entrar para a história. Vídeos que circulam na internet mostram gritaria, troca de socos, puxões de cabelos e muita histeria entre as (centenas de) consumidoras presentes no local. Um escândalo!

🚨CONFUSÃO E GRITARIA: Vídeo mostram briga na inauguração da loja da Shein na Vila Olímpia, em São Paulo pic.twitter.com/fKz2tGQp3M — aiTunes (@aiTunesOF) November 12, 2022

Essa é a inauguração da loja temporária da @SHEIN_Official em São Paulo no shopping Vila Olímpia #SHEIN @sheinbrasil_ pic.twitter.com/nqgrKKM8y6 — byrde 👩🏻‍🦰 (@kalineon) November 12, 2022

🚨BRIGA: Correspondente da Choquei direto da loja da Shein, em São Paulo. pic.twitter.com/72iQX33qNw — CHOQUEI (@choquei) November 12, 2022

Não se sabe o motivo de tanta confusão (a empresa ainda não se pronunciou sobre o assunto), mas desde às 6h da manhã pessoas já faziam fila em frente à loja, localiza na Vila Olímpia, área nobre da capital paulistana.

A loja online da empresa chinesa é muito popular entre os brasileiros. Para atrair os clientes, foi oferecido 15% de desconto para as compras presenciais.

Boa sorte pra quem vem pra loja da Shein pic.twitter.com/0eDCXf4KYq — Lorena (@lore_malaquias) November 12, 2022

O estabelecimento terá formato pop-up (temporário) e vai funcionar até a próxima quarta-feira (16). Segundo o portal Metrópoles, alguns clientes também reclamaram da demora para conseguir adquirir peças.

Além disso, o valor das mercadorias também foi alvo das reclamações, já que, segundo relatos, estão altos para o padrão da Shein, que possui preços populares.