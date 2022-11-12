Inauguração da loja Shein, em SP, tem gritaria, tapas e puxões de cabelo; veja vídeos

A inauguração da primeira loja física da Shein, gigante chinesa de fast fashion, em São Paulo, na manhã deste sábado (12), deu um B.O. que vai entrar para a história. Vídeos que circulam na internet mostram gritaria, troca de socos, puxões de cabelos e muita histeria entre as (centenas de) consumidoras presentes no local. Um escândalo!
Não se sabe o motivo de tanta confusão (a empresa ainda não se pronunciou sobre o assunto), mas desde às 6h da manhã pessoas já faziam fila em frente à loja, localiza na Vila Olímpia, área nobre da capital paulistana.
A loja online da empresa chinesa é muito popular entre os brasileiros. Para atrair os clientes, foi oferecido 15% de desconto para as compras presenciais.
O estabelecimento terá formato pop-up (temporário) e vai funcionar até a próxima quarta-feira (16). Segundo o portal Metrópoles, alguns clientes também reclamaram da demora para conseguir adquirir peças.
Além disso, o valor das mercadorias também foi alvo das reclamações, já que, segundo relatos, estão altos para o padrão da Shein, que possui preços populares.
Em São Paulo, o espaço conta com 11 mil peças que custam de R$ 20 a R$200. Felipe Feistler, gerente da Shein no Brasil, disse que a intenção da empresa é vender pelo menos 90% do estoque durante a semana.