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Polêmica!

Stepan Nercessian diz que não faz mais sexo: "Dá muito trabalho"

Casado há 35 anos, ator explica que não tem mais disposição para uma relação mais íntima
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Novembro de 2022 às 10:24

O ator Stepan Nercessian (68) surpreendeu os fãs ao anunciar que não faz mais sexo com a mulher Desirée (61). O artista revelou alguns motivos que o fizeram abrir mão das relações sexuais com a parceira nos últimos anos. "Parei com isso (sexo) já faz tempo. Um quer, outro não quer, dá briga... Um dos motivos que o casal se separa é por não querer mais fazer sexo. Estou nessa fase há muito tempo. Não tem mais", começou o ator
Stepan Nercessian tem quatro filhos com a atual mulher Desirée
Stepan Nercessian tem quatro filhos com a atual mulher Desirée Crédito: Reprodução/YouTube
Ele explicou ainda que para fazer sexo é preciso uma preparação, que cansa, e ele também não tem mais disposição para uma relação mais íntima com a parceira. "Dá muito trabalho, tem que tomar banho, se preparar", disse ele, aos risos, em entrevista ao podcast Papagaio falante, de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, nesta quinta-feira (10). Stepan contou também uma experiência que teve com um medicamento usado por homens para tratar disfunção erétil.
"Tomei uma vez e achei estava morrendo. O coração palpitava, uma quentura na cabeça e parecia que eu tinha tomado contraste para fazer tomografia. Uma sensação horrível, apavorante mesmo", explicou Stepan, que é casado com Desirée desde 1988. O casal tem quatro filhos: Mateus (18), Samantha (14), Fabiana (12), e Desirée, de 7 anos.

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