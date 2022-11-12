Stepan Nercessian diz que não faz mais sexo: "Dá muito trabalho"

O ator Stepan Nercessian (68) surpreendeu os fãs ao anunciar que não faz mais sexo com a mulher Desirée (61). O artista revelou alguns motivos que o fizeram abrir mão das relações sexuais com a parceira nos últimos anos. "Parei com isso (sexo) já faz tempo. Um quer, outro não quer, dá briga... Um dos motivos que o casal se separa é por não querer mais fazer sexo. Estou nessa fase há muito tempo. Não tem mais", começou o ator

Stepan Nercessian tem quatro filhos com a atual mulher Desirée Crédito: Reprodução/YouTube

Ele explicou ainda que para fazer sexo é preciso uma preparação, que cansa, e ele também não tem mais disposição para uma relação mais íntima com a parceira. "Dá muito trabalho, tem que tomar banho, se preparar", disse ele, aos risos, em entrevista ao podcast Papagaio falante, de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, nesta quinta-feira (10). Stepan contou também uma experiência que teve com um medicamento usado por homens para tratar disfunção erétil.