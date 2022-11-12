Filha de Juliano Cazarré está "treinando para voltar a respirar" após traqueostomia

Filha de Juliano Cazarré passará por uma cirurgia de traqueostomia Crédito: Reprodução/ Instagram @cazarre

Leticia Cazarré atualizou o estado de saúde de Maria Guilhermina, filha dela e do ator Juliano Cazarré, através de uma publicação no Instagram nesta quinta-feira (10).

Segundo ela, a bebê, que nasceu em junho, está se recuperando na UTI e "treinando para voltar a respirar' depois de passar por uma traqueostomia.

"Se não for para dizer que é a minha cara, não precisam nem comentar. Maria Guilhermina de Guadalupe, a bebê mais doce do mundo, continua se recuperando na UTI, agora treinando para voltar a respirar sozinha. Obrigada pelas orações constantes de todos vocês”, escreveu.

A traqueostomia é um procedimento cirúrgico feito na região da traqueia para facilitar a chegada de ar aos pulmões. O casal havia anunciado, no dia 19 de outubro, que a filha passaria pela operação.

Maria Guilhermina nasceu com uma condição chamada Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara que afeta a válvula tricúspide do coração. Desde então, a bebê já passou por três cirurgias cardíacas.

Juliano e Letícia também são pais de outras quatro crianças: Vicente, Inacio, Gaspar e Maria Madalena. Nesta sexta, 11, eles celebraram 11 anos de casamento.