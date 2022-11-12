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  • Filha de Juliano Cazarré está "treinando para voltar a respirar" após traqueostomia
Vai dar tudo certo!

Filha de Juliano Cazarré está "treinando para voltar a respirar" após traqueostomia

Maria Guilhermina, de 4 meses, nasceu com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Novembro de 2022 às 09:45

Família de de Juliano Cazarré pede orações em nome da filha Maria Guilhermina
Filha de Juliano Cazarré passará por uma cirurgia de traqueostomia Crédito: Reprodução/ Instagram @cazarre
Leticia Cazarré atualizou o estado de saúde de Maria Guilhermina, filha dela e do ator Juliano Cazarré, através de uma publicação no Instagram nesta quinta-feira (10).
Segundo ela, a bebê, que nasceu em junho, está se recuperando na UTI e "treinando para voltar a respirar' depois de passar por uma traqueostomia.
"Se não for para dizer que é a minha cara, não precisam nem comentar. Maria Guilhermina de Guadalupe, a bebê mais doce do mundo, continua se recuperando na UTI, agora treinando para voltar a respirar sozinha. Obrigada pelas orações constantes de todos vocês”, escreveu.
A traqueostomia é um procedimento cirúrgico feito na região da traqueia para facilitar a chegada de ar aos pulmões. O casal havia anunciado, no dia 19 de outubro, que a filha passaria pela operação.
Maria Guilhermina nasceu com uma condição chamada Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara que afeta a válvula tricúspide do coração. Desde então, a bebê já passou por três cirurgias cardíacas.
Juliano e Letícia também são pais de outras quatro crianças: Vicente, Inacio, Gaspar e Maria Madalena. Nesta sexta, 11, eles celebraram 11 anos de casamento.
“Onze anos de amor, amizade, entrega e gratidão. Obrigada por ser meu bem amado. Nossos corações nunca estiveram tão unidos”, escreveu a mulher do ator no Instagram.

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