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Novos rumos

Fátima Bernardes fala da estreia no "The Voice": "Mais feliz que ansiosa"

Apresentadora tem aproveitado cada momento nas gravações do reality musical, que estreia terça (15), na Rede Globo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Novembro de 2022 às 11:09

Às vésperas de estrear no comando do "The Voice Brasil" (Globo), Fátima Bernardes (60) afirmou que está animada com o novo desafio profissional após dez anos à frente do programa "Encontro". Mas ela não escondeu o misto de ansiedade e felicidade de apresentar o novo programa, que estreia nesta terça (15).
"Estou mais feliz que ansiosa e isso está me ajudando. Estou aproveitando a véspera (da estreia) com a vantagem que eu vi o que vem pela frente", disse. "Vai ser um programa lindo que fala de sonhos e realizações."
Lulu Santos, Gaby Amarantos, Thais Fersoza, Fátima Bernardes, Iza e Michel Teló: grupo do
Lulu Santos, Gaby Amarantos, Thais Fersoza, Fátima Bernardes, Iza e Michel Teló: grupo do "The Voice" para 2022 Crédito: João Cotta/Globo
Fátima contou que fica emocionada em observar os jurados que são "quatro feras na música" olhando com total emoção um candidato desconhecido cantando. Mas admite fica agoniada esperando os jurados do programa virarem a cadeira porque torce para todos os candidatos. "O que me conforta é que participar do 'The Voice' já gera uma transformação (na vida dos candidatos)", disse.
Ela falou que, assim como os participantes do reality musical, está sempre em busca de renovação profissional e quando olha para eles percebe que valeu a pena encarar esse novo desafio de apresentar um programa tão diferente. "Estou adorando o desafio de apresentar o programa, é um novo formato, é diferente de tudo que já fiz e posso imprimir quem eu sou."
Sobre os looks que vai usar no programa, ela brincou: "Botei o cropped para jogo", dando um spoiler da roupa que vai usar na estreia do reality. Ela contou que quando apresentava o Jornal Nacional todas as vezes que ia em uma loja as vendedoras mostravam blazer. "Agora vou passar por isso com o cropped", disse brincando. "Eu estou adorando os figurinos (do programa)."

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