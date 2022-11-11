Aberto ao público, velório de Gal Costa acontece em São Paulo, nesta sexta (11)

O último adeus a Gal Costa está acontecendo nesta sexta-feira (11). Até as 15h, o corpo da cantora será velado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). O velório é aberto ao público, que, logo cedo, formou uma grande fila no local. Já o enterro, em local ainda não divulgado, será fechado apenas para a família e amigos.
Considerada uma das maiores vozes da MPB, Gal Costa morreu, nesta quarta-feira (9), aos 77 anos. A informação foi confirmada pela assessoria da cantora e a causa da morte ainda é desconhecida. Artistas como Maria Bethânia, Gilberto Gil, Silva, Zélia Duncan, Lulu Santos e Vanessa da Mata lamentaram a perda irreparável para a música nacional, uma vez que a cantora voltaria com sua turnê "As várias pontas de uma estrela" em dezembro.
“Em choque, triste demais, difícil demais. Eu nunca pensei um dia chegar a vocês para falar sobre a dor de perder Gal. O Brasil que ela sempre encantou com sua voz única, magistral, hoje, inteiro, chora. Como eu”, disse Maria Bethânia no Instagram.
A cantora havia dado uma pausa nos shows após passar por uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita, em setembro deste ano. Segundo a equipe da artista, ela seguiria as recomendações médicas e, por isso, cancelou sua agenda até o final deste mês.
Gal Costa nasceu em Salvador, na Bahia, em 1945, e foi um dos grandes destaques da Música Popular Brasileira. Ao longo de seus 57 anos de carreira, a artista lançou mais de 40 álbuns e marcou a música com sucessos como "Baby", "Meu nome é Gal", "Chuva de Prata", "Meu bem, meu mal", "Pérola Negra" e "Barato total".