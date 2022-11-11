Aberto ao público, velório de Gal Costa acontece em São Paulo, nesta sexta (11)

A cantora Gal Costa Crédito: Lucas Seixas/Folhapress

O último adeus a Gal Costa está acontecendo nesta sexta-feira (11). Até as 15h, o corpo da cantora será velado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). O velório é aberto ao público, que, logo cedo, formou uma grande fila no local. Já o enterro, em local ainda não divulgado, será fechado apenas para a família e amigos.

“Em choque, triste demais, difícil demais. Eu nunca pensei um dia chegar a vocês para falar sobre a dor de perder Gal. O Brasil que ela sempre encantou com sua voz única, magistral, hoje, inteiro, chora. Como eu”, disse Maria Bethânia no Instagram.

A cantora havia dado uma pausa nos shows após passar por uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita, em setembro deste ano. Segundo a equipe da artista, ela seguiria as recomendações médicas e, por isso, cancelou sua agenda até o final deste mês.

