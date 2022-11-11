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O adeus a uma diva

Aberto ao público, velório de Gal Costa acontece em São Paulo, nesta sexta (11)

Corpo da cantora baiana está sendo velado na Assembleia Legislativa do Estado (Alesp). Enterro será restrito a amigos mais próximos e familiares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Novembro de 2022 às 09:33

A cantora Gal Costa
A cantora Gal Costa Crédito: Lucas Seixas/Folhapress
O último adeus a Gal Costa está acontecendo nesta sexta-feira (11). Até as 15h, o corpo da cantora será velado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). O velório é aberto ao público, que, logo cedo, formou uma grande fila no local. Já o enterro, em local ainda não divulgado, será fechado apenas para a família e amigos.
Considerada uma das maiores vozes da MPB, Gal Costa morreu, nesta quarta-feira (9), aos 77 anos. A informação foi confirmada pela assessoria da cantora e a causa da morte ainda é desconhecida. Artistas como Maria Bethânia, Gilberto Gil, Silva, Zélia Duncan, Lulu Santos e Vanessa da Mata lamentaram a perda irreparável para a música nacional, uma vez que a cantora voltaria com sua turnê "As várias pontas de uma estrela" em dezembro.
“Em choque, triste demais, difícil demais. Eu nunca pensei um dia chegar a vocês para falar sobre a dor de perder Gal. O Brasil que ela sempre encantou com sua voz única, magistral, hoje, inteiro, chora. Como eu”, disse Maria Bethânia no Instagram.
A cantora havia dado uma pausa nos shows após passar por uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita, em setembro deste ano. Segundo a equipe da artista, ela seguiria as recomendações médicas e, por isso, cancelou sua agenda até o final deste mês.
Gal Costa nasceu em Salvador, na Bahia, em 1945, e foi um dos grandes destaques da Música Popular Brasileira. Ao longo de seus 57 anos de carreira, a artista lançou mais de 40 álbuns e marcou a música com sucessos como "Baby", "Meu nome é Gal", "Chuva de Prata", "Meu bem, meu mal", "Pérola Negra" e "Barato total". 

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