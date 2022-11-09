Gal Costa, uma das maiores vozes da MPB, morre aos 77 anos

Gal Costa morreu aos 77 anos Crédito: Lucas Seixas/Folhapress

Gal Costa, considerada uma das maiores vozes da MPB, morreu, na manhã desta quarta-feira (9), aos 77 anos. A informação foi confirmada pela assessoria da cantora e a causa da morte ainda é desconhecida.

A cantora havia dado uma pausa nos shows após passar por uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita. Uma das apresentações era no festival Primavera Sound, que aconteceu em São Paulo no último fim de semana.

A cirurgia foi realizada em setembro deste ano. Segundo a equipe da artista, ela seguiria as recomendações médicas e, por isso, cancelou sua agenda até o final deste mês. Gal já tinha datas da turnê As Várias Pontas de uma Estrela marcadas para dezembro deste ano e janeiro de 2023.

Nas redes sociais, Gilberto Gil lamentou a morte da amiga de longa data. "Muito triste e impactado com a morte de minha irmã Gaúcha", escreveu.



Muito triste e impactado com a morte de minha irmã Gaúcha @GalCosta — Gilberto Gil (@gilbertogil) November 9, 2022

O cantor Silva, que também trabalhou com Gal e escreveu para ela a canção "Palavras no corpo", se manifestou no Twitter. "Gente, que tristeza", escreveu o capixaba.

gente que tristeza — Silva (@silvaoficial) November 9, 2022

No Instagram, o capixaba estendeu a fala com uma homenagem: "Gal é como uma coluna em minha vida. Se eu pudesse escolher uma voz como a maior, ou uma voz para ser minha, seria a de Gal. Eu sou tocado na alma de um jeito muito específico todo vez que a escuto cantar, e eu canto muitas vezes pensando nela. É alegre e triste, doce e salgado, vermelho e amarelo, tudo ao mesmo tempo. Gal, que honra ter vivido em seus dias, e gravado com você, e dividido palco com você. Eu seguirei te amando por toda vida."

A deputada federal por São Paulo Marina Silva disse que Gal foi a trilha para o seu romance. "'O que você faz me ajuda a cantar'. Gal Costa foi a trilha sonora do meu romance, tem um significado especial pra mim. Com seu talento, colocou sorrisos em muitas caras e seu legado permanecerá fazendo isso. Que Deus console seus familiares e amigos nesse momento tão difícil", publicou.

"O que você faz me ajuda a cantar". Gal Costa foi a trilha sonora do meu romance, tem um significado especial pra mim. Com seu talento, colocou sorrisos em muitas caras e seu legado permanecerá fazendo isso. Que Deus console seus familiares e amigos nesse momento tão difícil ??? pic.twitter.com/2YwTTOO5QZ — Marina Silva (@MarinaSilva) November 9, 2022

O presidente eleito, Luis Inácio Lula da Silva, também deixou uma mensagem sobre a morte da cantora, que o apoiou durante as eleições deste ano. "Gal Costa foi das maiores cantoras do mundo, das nossas principais artistas a levar o nome e os sons do Brasil para todo o planeta. Seu talento, técnica e ousadia enriqueceu e renovou nossa cultura, embalou e marcou a vida de milhões de brasileiros".

Gal Costa foi das maiores cantoras do mundo, das nossas principais artistas a levar o nome e os sons do Brasil para todo o planeta. Seu talento, técnica e ousadia enriqueceu e renovou nossa cultura, embalou e marcou a vida de milhões de brasileiros.



? @ricardostuckert pic.twitter.com/4jU2SBcHuq — Lula (@LulaOficial) November 9, 2022

Veja abaixo outras reações de famosos nas redes sociais sobre a morte de Gal Costa:

Gal é única. Uma lenda. Uma artista que faz parte da vida de cada um de nós. Gal Costa traduziu lindamente nossas emoções e seguirá como parte da nossa cultura e identidade. Obrigado por tanto, Gal. EVOÉ! — Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) November 9, 2022

A morte de Gal Costa é um choque para todos nós. O Brasil perde hoje uma das maiores cantoras da nossa história. (segue o fio) #GalCosta pic.twitter.com/q822a9peca — Dilma Rousseff (@dilmabr) November 9, 2022

A morte dos que admiramos aguça a percepção de nossa finitude. No último suspiro de Gal Costa todos nós morremos um pouco também. — padrefabiodemelo (@pefabiodemelo) November 9, 2022

Não tenho palavras para definir tamanha perda. A cara do Brasil. A voz mais linda e sentida de mtas gerações. Uma das maiores vozes do mundo de todos os tempos. Espontânea, verdadeira, livre! Estou paralisada @GalCosta pic.twitter.com/pGGYoRKz1u — Vanessa da Mata (@vanessadamata) November 9, 2022

Sua voz, nossa vida

Obrigado Gal

? pic.twitter.com/LyzNKOhUcz — Lulu Santos (@LuluSantos) November 9, 2022

Ah, Brasil...que vazio. Sem Gal Costa, que tristeza sem fim. — Zélia Duncan ?️‍? (@zeliaduncan) November 9, 2022

CARREIRA

Maria da Graça Costa Penna Burgos, conhecida como Gal Costa, nasceu em Salvador, na Bahia, em 1945, e foi um dos grandes destaques da Música Popular Brasileira. Ao longo de seus 57 anos de carreira, a artista lançou mais de 40 álbuns e marcou a música com sucessos como "Baby", "Meu nome é Gal", "Chuva de Prata", "Meu bem, meu mal", "Pérola Negra" e "Barato total".

A cantora já trabalhou como balconista de loja de discos, onde conheceu João Gilberto. Na mesma época, ela gostava de se apresentar em festas que frequentava. Amiga próxima de Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gilberto Gil, Gal fez parte do grupo Doces Bárbaros, junto com os baianos, no qual fez grande sucesso na década de 1970.



Sua voz ainda jovem, com apenas 20 anos, chamou atenção no álbum "Tropicália ou Panis et Circensis", do movimento tropicalista. Em 1971, a artista fez o espetáculo "Fa-Tal", que teve enorme repercussão pela mídia e pelo público.

Dessa época, começou o namoro de Gal com as trilhas de novelas. "Modinha para Gabriela", "Folhetim", "Paula e Bebeto", "Chuva de Prata, "Só Louco", "Jovens Tardes de Domingo", "Noites Cariocas" e "Brasil" fizeram enorme sucesso em novelas como "Gabriela" e "Vale Tudo".