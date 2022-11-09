De artistas a times de futebol: Gal Costa recebe chuva de homenagens nas redes sociais

A cantora Gal Costa Crédito: Carol Siqueira / Divulgação

A morte de Gal Costa na manhã desta quarta (9) deixou em luto o Brasil. Uma das maiores vozes da MPB, a cantora teve o falecimento confirmado por sua assessoria de imprensa. A causa ainda é desconhecida.

Artistas como Maria Bethânia, Gilberto Gil, Silva, Zélia Duncan, Lulu Santos e Vanessa da Mata lamentaram a perda irreparável para a música nacional, uma vez que a cantora voltaria com sua turnê "As várias pontas de uma estrela" em dezembro. Ela havia parado em setembro para realizar a retirada de um nódulo na fossa nasal direita e se recuperava para o retorno aos palcos.

“Em choque, triste demais, difícil demais. Eu nunca pensei um dia chegar a vocês para falar sobre a dor de perder Gal. O Brasil que ela sempre encantou com sua voz única, magistral, hoje, inteiro, chora. Como eu”, disse Maria Bethânia no Instagram.

Nas redes sociais, as homenagens se seguiram com outros artistas, políticos, escolas de samba e até times de futebol. "Muito triste e impactado com a morte de minha irmã Gaúcha", escreveu Gilberto Gil no Twitter.

Muito triste e impactado com a morte de minha irmã Gaúcha @GalCosta — Gilberto Gil (@gilbertogil) November 9, 2022

"Gal Costa foi das maiores cantoras do mundo, das nossas principais artistas a levar o nome e os sons do Brasil para todo o planeta. Seu talento, técnica e ousadia enriqueceu e renovou nossa cultura, embalou e marcou a vida de milhões de brasileiros", publicou o presidente eleito Luis Inácio Lula da Silva, na mesma plataforma.

Gal Costa foi das maiores cantoras do mundo, das nossas principais artistas a levar o nome e os sons do Brasil para todo o planeta. Seu talento, técnica e ousadia enriqueceu e renovou nossa cultura, embalou e marcou a vida de milhões de brasileiros.



? @ricardostuckert pic.twitter.com/4jU2SBcHuq — Lula (@LulaOficial) November 9, 2022

Confira abaixo as homenagens dos famosos à Gal Costa

Zélia Duncan: "Ah, Brasil...que vazio. Sem Gal Costa, que tristeza sem fim"

Ah, Brasil...que vazio. Sem Gal Costa, que tristeza sem fim. — Zélia Duncan ?️‍? (@zeliaduncan) November 9, 2022

Lulu Santos: "Sua voz, nossa vida. Obrigado Gal"

Sua voz, nossa vida

Obrigado Gal

? pic.twitter.com/LyzNKOhUcz — Lulu Santos (@LuluSantos) November 9, 2022

Vanessa da Mata: "Não tenho palavras para definir tamanha perda. A cara do Brasil. A voz mais linda e sentida de mtas gerações. Uma das maiores vozes do mundo de todos os tempos. Espontânea, verdadeira, livre! Estou paralisada"

Não tenho palavras para definir tamanha perda. A cara do Brasil. A voz mais linda e sentida de mtas gerações. Uma das maiores vozes do mundo de todos os tempos. Espontânea, verdadeira, livre! Estou paralisada @GalCosta pic.twitter.com/pGGYoRKz1u — Vanessa da Mata (@vanessadamata) November 9, 2022

Silva: "Gal é como uma coluna em minha vida. Se eu pudesse escolher uma voz como a maior, ou uma voz para ser minha, seria a de Gal. Eu sou tocado na alma de um jeito muito específico todo vez que a escuto cantar, e eu canto muitas vezes pensando nela. É alegre e triste, doce e salgado, vermelho e amarelo, tudo ao mesmo tempo. Gal, que honra ter vivido em seus dias, e gravado com você, e dividido palco com você. Eu seguirei te amando por toda vida."

Sandra de Sá: "Fomos felizes e felizes fomos... Devastada com essa notícia, uma das maiores cantoras de todos os tempos. Instrumento vivo, o Brasil fica órfão de mais uma artista gigante. Energia elevada, mulher forte e com uma luz que clareou diversos corações com sua voz! Obrigada pelo que fez e deixou para nos inspirar por aqui, você era amor da cabeça aos pés! O Brasil chora, e a gente vai te amar para sempre. Obrigada por tanto, pra sempre Gal!"

Padre Fábio de Melo: "A morte dos que admiramos aguça a percepção de nossa finitude. No último suspiro de Gal Costa todos nós morremos um pouco também"

A morte dos que admiramos aguça a percepção de nossa finitude. No último suspiro de Gal Costa todos nós morremos um pouco também. — padrefabiodemelo (@pefabiodemelo) November 9, 2022

Ana Maria Braga: "Um baque no meu coração. A partida da Gal era uma das coisas inimagináveis. Um voz de doçura, de amor, de felicidade e que nunca se calará. Descansa em paz, divina e maravilhosa."

Zeca Pagodinho: "Que tristeza imensa a partida de Gal Costa, um dos maiores nomes da nossa música! Que seu filho, seus familiares, amigos e fãs encontrem conforto nas boas lembranças que ela nos deixa!"

Bruno Gagliasso: "Gal é única. Uma lenda. Uma artista que faz parte da vida de cada um de nós. Gal Costa traduziu lindamente nossas emoções e seguirá como parte da nossa cultura e identidade. Obrigado por tanto, Gal. EVOÉ!"

Gal é única. Uma lenda. Uma artista que faz parte da vida de cada um de nós. Gal Costa traduziu lindamente nossas emoções e seguirá como parte da nossa cultura e identidade. Obrigado por tanto, Gal. EVOÉ! — Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) November 9, 2022

Toquinho: "Gal, Gal, Gal..... Que perda. Muita tristeza. Grande voz. Inigualável. Conheci Gal quando era a Gracinha. Filha de Mariá e grande amiga. Fica em paz minha querida Gal."

Marisa Monte: "Que vazio, que silêncio na música brasileira. Sua voz é eterna dentro de todos nós. Obrigada por ensinar tanto! Gal, luz infinita."

Que vazio, que silêncio na música brasileira? Sua voz é eterna dentro de todos nós. Obrigada por ensinar tanto! Gal, luz infinita. pic.twitter.com/rIe9daAT7r — Marisa Monte (@marisamonte) November 9, 2022

Djavan: "Inacreditável pensar na vida sem Gal..."

Liniker: "Que bom que deu tempo de te contar do meu amor… Vai na paz, Gal."

Leoni: "Gal Costa, uma das pessoas mais importantes da nossa música, com sua voz, sua ousadia, sua originalidade, nos deixou hoje. Gal foi fundamental no tropicalismo, seu show Fa-tal é um marco da história do país. Ela foi rock’n’roll demais! Nessa foto, a única vez que dividimos o palco, num show em homenagem ao Cazuza. Fico muito triste que essa ídola de toda a vida não vá nos surpreender e nos maravilhar ainda mais. Que bom que sua obra potente e brilhante vai ficar para nos consolar. O mundo fica mais pobre e mais triste sem Gal Costa."

Botafogo: "O Botafogo lamenta a morte de Gal Costa, cantora, compositora e uma das maiores vozes da música brasileira. O Clube deseja força aos familiares, amigos e fãs, e agradece pelo legado deixado para a nossa cultura. Descansa em paz, Gal!"

O Botafogo lamenta a morte de Gal Costa, cantora, compositora e uma das maiores vozes da música brasileira. O Clube deseja força aos familiares, amigos e fãs, e agradece pelo legado deixado para a nossa cultura. Descansa em paz, Gal! ?? pic.twitter.com/6PzW9GBgLH — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 9, 2022

Flamengo: "O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento da cantora Gal Costa, uma das maiores vozes da música brasileira. Em sua trajetória de ouro, a flamenguista Gal regravou o 'Samba Rubro-Negro', de Wilson Batista"

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento da cantora Gal Costa, uma das maiores vozes da música brasileira. Em sua trajetória de ouro, a flamenguista Gal regravou o "Samba Rubro-Negro", de Wilson Batista. pic.twitter.com/IsPykizASy — Flamengo (@Flamengo) November 9, 2022

Corinthians: "Hoje, o Brasil dá adeus a uma das maiores cantoras que o país já viu e ouviu. Dona de uma voz e de uma presença de palco que marcaram gerações, Maria da Graça Costa Penna Burgos, a Gal Costa, faleceu aos 77 anos."

Hoje, o Brasil dá adeus a uma das maiores cantoras que o país já viu e ouviu. Dona de uma voz e de uma presença de palco que marcaram gerações, Maria da Graça Costa Penna Burgos, a Gal Costa, faleceu aos 77 anos. pic.twitter.com/XHHnqSZ48n — Corinthians (@Corinthians) November 9, 2022

Juliete: "Perdemos hoje uma das maiores vozes da música popular brasileira. Uma parte imensurável da nossa cultura que nunca será esquecida. Gal Costa eterna"

Perdemos hoje uma das maiores vozes da música popular brasileira. Uma parte imensurável da nossa cultura que nunca será esquecida. Gal Costa eterna. ? — Juliette (@juliette) November 9, 2022

Antonio Tabet: "A brilhante Gal Costa morreu. Outra perda irreparável para a nossa cultura"

A brilhante Gal Costa morreu. Outra perda irreparável para a nossa cultura. ? — Antonio Tabet (@antoniotabet) November 9, 2022

Manuela Davila: "Fui embalada por minha mãe com as músicas de Gal Costa. Vamos para sempre celebrar sua vida, seu canto. Um abraço cheio de afeto para seus familiares, amigos e fãs"

Fui embalada por minha mãe com as músicas de Gal Costa. Vamos para sempre celebrar sua vida, seu canto. Um abraço cheio de afeto para seus familiares, amigos e fãs ❤️ pic.twitter.com/TJQV9sZvDQ — Manuela (@ManuelaDavila) November 9, 2022

Jean Wyllys: "Eu me recuso a acreditar que Gal Costa morreu. Eu não aceito, viu Deus! Que tristeza profunda, meu Deus. Que dor no coração. Minha vida não será a mesma nunca mais."

Eu me recuso a acreditar que @GalCosta morreu. Eu não aceito, viu Deus! Que tristeza profunda, meu Deus. Que dor no coração. Minha vida não será a mesma nunca mais. — Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) November 9, 2022

Luiza Erundina: "Com enorme tristeza fomos surpreendidos com a notícia do falecimento de Gal Costa. Uma perda irreparável para a música, para as artes e para o povo brasileiro. Meus sentimentos aos familiares e amigos, pedindo a Deus que os conforte, neste momento de dor e sofrimento."