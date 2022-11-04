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Luto

Morre o músico Paulo Jobim, filho de Tom Jobim, aos 72 anos

Arranjador, compositor e arquiteto lutava há anos contra câncer
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 16:40

Paulo Jobim, filho de Tom Jobim, em sua casa no Rio de Janeiro, em 2001
Paulo Jobim, filho de Tom Jobim, em sua casa no Rio de Janeiro, em 2001 Crédito: Roberto Price/Folhapress
Morreu nesta sexta-feira, 4, o músico e arquiteto Paulo Jobim, aos 72 anos, após luta contra um câncer. Compositor, violonista e arranjador era filho do maestro Tom Jobim (1927-1994), e deixa dois filhos, o pianista Daniel Jobim, e a produtora de cinema, Dora Jobim.
Com a veia musical de família, Paulo Hermanny Jobim participou de trabalhos de nomes como Milton Nascimento, seu pai, Antonio Carlos Jobim, Chico Buarque, Sarah Vaughan, Astrud Gilberto e Lisa Ono. E ainda se empenhou em manter viva a obra do pai, era presidente do Instituto Antonio Carlos Jobim, que foi fundado em 2001.
Ao lado de Daniel Jobim (piano e voz), Jaques Morelenbaum (violoncelo) e Paula Morelenbaum (voz), fundou o Quarteto Jobim Morelenbaum. Com ele lançou o álbum Quarteto Jobim Morelenbaum e o divulgou pelo Brasil e também em outros países.
Entre os trabalhos para preservar a memória de seu pai, em 2000 e 2001, foi coordenador geral, arranjador e diretor musical do Cancioneiro Jobim - biografia e transcrição da obra completa do maestro Antonio Carlos Jobim (cerca de 220 músicas).

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