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Elisa Lucinda faz declaração de aniversário para namorado 31 anos mais jovem

Capixaba escreveu um poema e compartilhou uma série de fotos com Jonatham Estrella, de 33 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 15:12

Elisa Lucinda faz declaração para Jonatham Estrella
Elisa Lucinda faz declaração para Jonatham Estrella Crédito: Instagram/@elisalucinda
O amor está no ar. A atriz Elisa Lucinda publicou nas redes sociais, nesta sexta-feira (4), uma série de fotos para celebrar a vida do namorado Jonatham Estrella, que completou 33 anos. A capixaba de 64 anos escreveu um poema se declarando para o amado.
“Hoje é dia dele. 4 de novembro, dia de Jonathan Estrella. Hoje brilha minha estrela rara que chegou na casa de minha alma espalhando seu olhar pelo jardim, pela sala, pelos corredores, por mim. Sextou. Toquem os clarins. O homem foi hoje flagrado pelas lentes de minha poesia. O homem faz pescarias com o olhar e com ele realiza nuances e alquimias para que arte seja o que lhe revela. É manhã. No avião vejo sobre as nuvens o sol entrando pelo vidro da janela. 4 de novembro, dia deste batuque do meu amor,e também dia da favela”, afirmou a atriz. 
Juntos desde junho de 2019, Lucinda revelou detalhes da relação com Jonatham para o jornal O Globo em 2020. "Ele é um tesouro, uma fortuna, um jovem negro brasileiro. Representa, para mim, um talento que o Brasil não vê. Mora em Santa Cruz da Serra (bairro de Duque de Caxias), e a nossa relação é um namoro da cidade partida, o que é muito interessante. Estou entendendo como estruturamos uma sociedade de naturalização da 'escrotidão', separatista. Um jovem da Zona Sul acha mesmo que é superior ao resto. Tenho muita identidade com ele, que é um esteta, tem uma barbearia", disse na época.

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