Elisa Lucinda faz declaração de aniversário para namorado 31 anos mais jovem

Elisa Lucinda faz declaração para Jonatham Estrella Crédito: Instagram/@elisalucinda

O amor está no ar. A atriz Elisa Lucinda publicou nas redes sociais, nesta sexta-feira (4), uma série de fotos para celebrar a vida do namorado Jonatham Estrella, que completou 33 anos. A capixaba de 64 anos escreveu um poema se declarando para o amado.

“Hoje é dia dele. 4 de novembro, dia de Jonathan Estrella. Hoje brilha minha estrela rara que chegou na casa de minha alma espalhando seu olhar pelo jardim, pela sala, pelos corredores, por mim. Sextou. Toquem os clarins. O homem foi hoje flagrado pelas lentes de minha poesia. O homem faz pescarias com o olhar e com ele realiza nuances e alquimias para que arte seja o que lhe revela. É manhã. No avião vejo sobre as nuvens o sol entrando pelo vidro da janela. 4 de novembro, dia deste batuque do meu amor,e também dia da favela”, afirmou a atriz.