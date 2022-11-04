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Gretchen é filmada discutindo com vizinhos: 'Gente mal educada'; veja

Cantora explicou nas redes sociais, nesta quinta-feira (03), que um homem parou seu veículo no portão de sua casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 14:42

Gretchen é vista discutindo com vizinhos
Gretchen é vista discutindo com vizinhos Crédito: Reprodução/Twitter
Gretchen, de 63 anos, foi flagrada discutindo com seus vizinhos na porta de sua casa, no Pará, nesta quinta-feira (03). Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a artista aparece subindo o tom de voz com um homem após o mesmo ter parado o carro na frente de seu portão. Ele teria arrumado confusão com o marido da cantora, o saxofonista Esdras de Souza.
“Eles não deixam ninguém parar aqui. É só gente mal educada que faz isso”, disse a cantora.
Nas redes sociais, Gretchen falou sobre o episódio: "Postaram um vídeo em que eu apareço falando um pouco mais alto com uma pessoa que desrespeitou meu marido na porta de casa. Esse senhor mal educado parou na porta da minha casa. Meu marido estava indo me buscar no salão. E aí, ele tirou o carro, meu marido saiu, mas ele botou o carro de volta. Ele quis bater boca com o meu marido, não prestou, né" iniciou Gretchen .
Em seguida, a “rainha do rebolado” disse que após chamar as autoridades, o homem tentou mudar o discurso. "Eu chamei o órgão público, que foi lá multar o cara. Ele quis se fazer de santinho quando eu fui para cima dele, porque com mulher não se briga, muito menos comigo. Agora, faz pra mim, não faz para o meu marido que o negócio vai feder. (...) Eu estava na minha intimidade. E eu, para defender meu marido, faço qualquer coisa ", esclareceu a cantora.

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