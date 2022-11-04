Gretchen é filmada discutindo com vizinhos: 'Gente mal educada'; veja

Gretchen é vista discutindo com vizinhos Crédito: Reprodução/Twitter

Gretchen, de 63 anos, foi flagrada discutindo com seus vizinhos na porta de sua casa, no Pará, nesta quinta-feira (03). Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a artista aparece subindo o tom de voz com um homem após o mesmo ter parado o carro na frente de seu portão. Ele teria arrumado confusão com o marido da cantora, o saxofonista Esdras de Souza.

“Eles não deixam ninguém parar aqui. É só gente mal educada que faz isso”, disse a cantora.

Em dia de folga, Gretchen a correspondente da Choquei kkkkkkkkkk é vista discutindo com vizinhos que estavam estacionando na frente da garagem dela. pic.twitter.com/975kbzLICv — AfronTosa (@Afron__tosa) November 4, 2022

Nas redes sociais, Gretchen falou sobre o episódio: "Postaram um vídeo em que eu apareço falando um pouco mais alto com uma pessoa que desrespeitou meu marido na porta de casa. Esse senhor mal educado parou na porta da minha casa. Meu marido estava indo me buscar no salão. E aí, ele tirou o carro, meu marido saiu, mas ele botou o carro de volta. Ele quis bater boca com o meu marido, não prestou, né" iniciou Gretchen .