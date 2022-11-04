Christiane Pelajo deixa Globo após 26 anos na emissora

A jornalista Christiane Pelajo deixou a Globo após 26 anos na empresa Crédito: Rede Globo

Uma das jornalistas mais elogiadas pelos espectadores por seu profissionalismo e competência, Christiane Pelajo usou as redes sociais, nesta sexta-feira (4), para anunciar sua saída da Rede Globo. Foram 26 anos dedicados à emissora carioca.

Em um texto emocionado, a profissional relatou sua carreira. "A vida é feita de movimentos e eu não consigo ficar parada. Há 26 anos apresento jornal todos os dias. Dei inúmeros bom dia, boa tarde e boa noite no ar! Apresentei jornal sozinha, em dupla e até em trio! Fiz muitas reportagens especiais, das quais me orgulho imensamente! Ganhei prêmios, viajei para vários países para participar de grandes coberturas", destacou.

"Gravei na França, Itália, Espanha, Alemanha, Grécia, Índia, Estados Unidos, República Dominicana, Chile e em todas as regiões brasileiras. Foram quase 3 décadas de muita paixão pelo trabalho, muita dedicação, muito suor e muita alegria. Sou super intensa em tudo o que eu faço! Me jogo mesmo! Sem medo! E me joguei com tudo nesses 26 anos de Globo e Globonews! Foi bom demais!!! Mas chegou a hora de pensar mais em mim! Quero aproveitar a vida, que ainda tem muitíssimo a me oferecer", desabafou.

Na sequência, agradeceu aos colegas de trabalho e fãs. "Valeu demais a todos que fizeram parte da minha trajetória durante tantos anos! Vários viraram meus amigos! Muitos foram meus professores! Espero ter ensinado a alguns também! Obrigada, especialmente, aos que acreditaram em mim e me deram espaço e oportunidade de mostrar o meu talento! Tenho certeza que sempre respondi à altura!".

Em certo momento do post, Christiane esclarece que a saída da emissora foi por sua decisão. "Claro que refleti, analisei e meditei muito até tomar a decisão de deixar a TV Globo depois de tanto tempo! Foi a minha relação mais longeva! Mas saio com a certeza de que cumpri, com primor, todas as missões que recebi! Na Globo, fiz amigos para vida toda! Relações de afeto e confiança, que preenchem meu caminho! Levo a minha história com a Globo no coração. Super obrigada a você, meu telespectador fiel, que me acompanha há tantos anos! Agora vamos nos ver por essa telinha daqui! Beijo no coração de cada um de vocês!!", finalizou.

TRAJETÓRIA

Na Globo, Christiane ficou à frente do "Jornal da Globo" ao lado de William Waack por dez anos, de 2005 a 2015. Apresentou, também, eventualmente, o "Jornal Nacional".

Antes de apresentar o "Conexão GloboNews", a jornalista foi âncora do "Edição das 16h", onde permaneceu de 2016 a 2022.