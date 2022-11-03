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Novo amor?

Lucas Souza desabafa sobre suposto beijo com influenciadora: ‘Não tenho paz’

O ex-marido de Jojo Todynho foi visto com a modelo Liziane Gutierrez, mas negou ter ficado com a moça
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 16:44

O militar Lucas Souza falou nas redes sociais que está solteiro e pediu para o deixarem em paz
O militar Lucas Souza falou nas redes sociais que está solteiro e pediu para o deixarem em paz Crédito: Reprodução/Twitter
Na noite desta terça-feira (1º), Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, foi visto supostamente beijando a influenciadora Liziane Gutierrez durante um evento do Rio de Janeiro. Na manhã desta quarta-feira (2) Lucas usou seus stories no Instagram para desmentir os rumores.
"Falar para vocês que eu estou solteiro, então, eu, santinho, levei um pé na bunda. Se for para notificar qual mulher eu estou pegando, vocês vão ter trabalho porque a lista está grande. Estou solteiro, faço da minha vida o que eu quiser. Me deem paz, não aguento mais polêmica. Sobre a menina: ela é minha amiga, eu conversei com ela, não tem nada", diz o militar.
A cantora já havia falado sobre seu último encontro com Lucas na mesma boate, e Jojo contou como reagiu ao ver o ex-marido beijando outra pessoa poucos dias após a separação.
"Pra quem estava chorando cedo nos stories, depois estava na balada parecendo o Stevie Wonder, com um óculos na cara, dançando, beijando outra, superou rápido. Vocês acham que eu vou ficar na balada chorando? Se manca, gente! Eu não tenho problema nenhum com Lucas e espero que ele não queira arrumar comigo, porque eu estou sem paciência", desabafou.

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