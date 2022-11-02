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Jojo Todynho sobre ter visto ex-marido na balada: 'Não choro por causa de homem'

Apresentadora usou seu perfil para rebater jornalistas sobre rumores do fim do seu casamento. Ela encontrou o ex numa balada pouco tempo depois de anunciar o divórcio
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Novembro de 2022 às 09:11

Jojo Todynho e Lucas Souza completam cinco meses de casamento
Jojo Todynho e Lucas Souza estão separados Crédito: Reprodução/Instagram/@jojotodynho
Jojo Todynho usou seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 1º, para rebater a notícia divulgada pelo jornalista Leo Dias sobre o encontro dela numa balada com o ex-marido, Lucas Souza. Segundo a artista, ela não chorou ao saber que Lucas estava acompanhado de outras mulheres. O casal terminou o casamento no último dia 29, com o militar divulgando uma mensagem sobre a decisão. Pouco tempo depois, eles se encontraram numa balada no Rio.
"Pra quem estava chorando cedo nos stories, depois estava na balada parecendo o Stevie Wonder, com um óculos na cara, dançando, beijando outra, superou rápido. Vocês acham que eu vou ficar na balada chorando? Se manca, gente! Eu não tenho problema nenhum com Lucas e espero que ele não queira arrumar comigo, porque eu estou sem paciência", iniciou.
A artista falou que está "correndo de problemas" e que não vai deixar de sair para curtir a noite.
"Apurem as coisas, procurem o chefe de segurança do local. Inclusive, o Lucas deu uma cotovelada no meu amigo dentro do banheiro, arrumando problema. Eu sou do Rio de Janeiro, quem não é daqui é ele. Se tava sofrendo, devia ter ficado no hotel. Nada que eu falei do Lucas eu retiro, só que não deu certo. Agora é ele lá e eu aqui, ele segue o baile dele e eu o meu. Eu estou correndo de problema", completou.
O Estadão entrou em contato com a assessoria da artista para saber se ela pediu maior agilidade na condução e assinatura dos papéis do divórcio, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

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