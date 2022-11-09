Vida de Gal Costa será contada em filme estrelado por Sophie Charlotte

Diva da MPB, Gal Costa, que nos deixou nesta quarta (9), aos 77 anos, terá sua trajetória eternizada no cinema. Em "Meu nome é Gal", com lançamento previsto para 2023, a cantora será interpretada por Sophie Charlotte.
Durante as gravações do longa-metragem, dirigido por Dandara Ferreira e Lô Politi, Sophie conversou com o jornal "Extra", falando da expectativa de viver a artista baiana nas telonas. A fita conta com produção da Paris Entretenimento, com coprodução Globo Filmes e Dramática Filmes.
"É um grande privilégio interpretar Gal no cinema. Me sinto vivendo um verdadeiro sonho", confessou a atriz, afirmando que "Meu Nome é Gal" é sua música preferida frente ao vasto repertório de Costa.
NASCE UMA ESTRELA
Ainda segundo o jornal, o projeto não é uma cinebiografia, mas retrata parte da trajetória de Maria da Graça Costa Penna Burgos (nome de batismo de Gal), uma menina tímida que, desde muito cedo, soube que a música iria guiar seus caminhos.
O longa mostrará Gracinha, como era chamada pela mãe, Mariah, que criou a filha sozinha, partindo para o Rio de Janeiro aos 20 anos em busca de se firmar no mundo da música.
Na capital carioca, ela se encontra com Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Dedé Gadelha, que acompanharam seus primeiros passos na música profissional, no final da década de 1960.
"Meu Nome é Gal" traz ainda no elenco artistas como Rodrigo Lelis (Caetano Veloso), Dan Ferreira (Gilberto Gil), Camila Márdila (Dedé Gadelha), George Sauma (Waly Salomão) e Luis Lobianco (o empresário Guilherme Araújo).
A diretora Dandara Ferreira também atua, interpretando Maria Bethânia, e Fábio Assunção faz uma participação especial como um diretor de televisão.