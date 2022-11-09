Talento

Vida de Gal Costa será contada em filme estrelado por Sophie Charlotte

"Meu Nome é Gal" estreia nos cinemas em 2023 e vai mostrar o início da carreira da cantora baiana, nos anos 1960
Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 13:27

Sophie Charlotte interpretará Gal Costa nos cinemas em filme que estreia em 2023 Crédito: Stella Carvalho
Diva da MPB, Gal Costaque nos deixou nesta quarta (9), aos 77 anos, terá sua trajetória eternizada no cinema. Em "Meu nome é Gal", com lançamento previsto para 2023, a cantora será interpretada por Sophie Charlotte.
Durante as gravações do longa-metragem, dirigido por Dandara Ferreira e Lô Politi, Sophie conversou com o jornal "Extra", falando da expectativa de viver a artista baiana nas telonas. A fita conta com produção da Paris Entretenimento, com coprodução Globo Filmes e Dramática Filmes.
"É um grande privilégio interpretar Gal no cinema. Me sinto vivendo um verdadeiro sonho", confessou a atriz, afirmando que "Meu Nome é Gal" é sua música preferida frente ao vasto repertório de Costa.

NASCE UMA ESTRELA

Ainda segundo o jornal, o projeto não é uma cinebiografia, mas retrata parte da trajetória de Maria da Graça Costa Penna Burgos (nome de batismo de Gal), uma menina tímida que, desde muito cedo, soube que a música iria guiar seus caminhos.
O longa mostrará Gracinha, como era chamada pela mãe, Mariah, que criou a filha sozinha, partindo para o Rio de Janeiro aos 20 anos em busca de se firmar no mundo da música.
Na capital carioca, ela  se encontra com Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Dedé Gadelha, que acompanharam seus primeiros passos na música profissional, no final da década de 1960.
"Meu Nome é Gal" traz ainda no elenco artistas como Rodrigo Lelis (Caetano Veloso), Dan Ferreira (Gilberto Gil), Camila Márdila (Dedé Gadelha), George Sauma (Waly Salomão) e Luis Lobianco (o empresário Guilherme Araújo).
A diretora Dandara Ferreira também atua, interpretando Maria Bethânia, e Fábio Assunção faz uma participação especial como um diretor de televisão.

