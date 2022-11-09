Cristiana Oliveira vem ao ES lançar livro que debate autoaceitação e maturidade





A referência e o padrão de beleza, antes mais magrinha e sem seio, hoje é de mulheres já com um pouco mais de seio e coxa. Os padrões mudaram, mas sempre dentro daquela estética da mulher seca, sem gordura e magra, do tipo que fica bonita com qualquer roupa.



Então, meninas ficam vendo essa referência e acabam sofrendo, pois não conseguem atingir esse padrão. Muitas deles não possuem maturidade para perceber que isso só faz mal. Claro, tem mulheres que estão fora do padrão, que se mostram, e que sua voz é ouvida.





Acho isso o máximo, as coloca em liberdade para dizer que não precisam seguir os exemplos de padrão do que é o "melhor corpo". Cabe à mídia, as plataformas e redes sociais continuarem informando o que é saúde e o que é excesso.





Como uma pessoa com saúde, mas com o peso superior ao padrão, não faz mal algum, por exemplo. A pessoa é igualmente bonita.

Nada mudou de antes da minha adolescência, especialmente em relação à cobrança da sociedade e à gordofobia. Mas agora existe uma libertação feminina e uma aceitação do próprio corpo. Isso também é um processo extremamente difícil, porque a mídia e as redes sociais continuam mostrando mulheres lindas, magras e malhadas.