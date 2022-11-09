William Bonner se desculpa, ao vivo, por fala preconceituosa: ‘Ignorância’

William Bonner utilizou um termo capacitista durante a cobertura do segundo turno das eleições, na Globo. Na noite desta terça-feira, 8, o apresentador do Jornal Nacional pediu desculpas ao vivo.
Durante o programa jornalístico, o comunicador explicou que usou a palavra esquizofrenia de forma pejorativa. Por isso, foi exibida uma matéria sobre o distúrbio mental.
"Alguns dias atrás, no domingo do segundo turno da eleição, eu, por ignorância, usei a palavra esquizofrenia, como se fosse sinônimo para uma explicação confusa que eu tentei fazer", iniciou.
"Felizmente, eu fui alertado para o erro. Essa reportagem é uma forma de me retratar pelo meu erro pessoal e também a nossa maneira de ajudar a combater a falta de informação", acrescentou Veja o trecho em que o apresentador se pronuncia: