Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  William Bonner se desculpa, ao vivo, por fala preconceituosa: 'Ignorância'
Famosos

William Bonner se desculpa, ao vivo, por fala preconceituosa: ‘Ignorância’

‘Usei a palavra esquizofrenia, como se fosse sinônimo para uma explicação confusa que tentei fazer’, disse o apresentador
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 13:17

'A voz anda ruim', diz William Bonner
William Bonner Crédito: Avener Prado/Folhapress
William Bonner utilizou um termo capacitista durante a cobertura do segundo turno das eleições, na Globo. Na noite desta terça-feira, 8, o apresentador do Jornal Nacional pediu desculpas ao vivo.
Durante o programa jornalístico, o comunicador explicou que usou a palavra esquizofrenia de forma pejorativa. Por isso, foi exibida uma matéria sobre o distúrbio mental.
"Alguns dias atrás, no domingo do segundo turno da eleição, eu, por ignorância, usei a palavra esquizofrenia, como se fosse sinônimo para uma explicação confusa que eu tentei fazer", iniciou.
"Felizmente, eu fui alertado para o erro. Essa reportagem é uma forma de me retratar pelo meu erro pessoal e também a nossa maneira de ajudar a combater a falta de informação", acrescentou Veja o trecho em que o apresentador se pronuncia:

Veja Também

Cristiana Oliveira vem ao ES lançar livro que debate autoaceitação e maturidade

Luciano Szafir compartilha rotina de exercícios na fisioterapia: ‘Gratidão’

Gal Costa, uma das maiores vozes da MPB, morre aos 77 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos jornal nacional preconceito william bonner
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados