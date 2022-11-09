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Luto

'Tô ensaiando a despedida', cantou Gal Costa a Marília Mendonça antes de morrer

Voz da MPB gravou a parceria 'Cuidando de Longe' em 2018, antes do acidente de avião que matou a sertaneja
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 15:55

Marília Mendonça ao lado da cantora Gal Costa
Marília Mendonça ao lado da cantora Gal Costa Crédito: Instagram/@maríliamendonça
Gal Costa, morta nesta quarta-feira (9) aos 77 anos, gravou a música "Cuidando de Longe" com Marília Mendonça, que morreu após um acidente de avião em novembro passado. No último dia 5, quando completou um ano da morte da sertaneja, Gal relembrou a parceria e homenageou a sertaneja.
"'Tô te cuidando de longe / Tô te amando no meu canto / Tô ensaiando a despedida / Mesmo tendo outros planos", escreveu a baiana no Twitter ao postar um trecho do clipe. A publicação voltou a viralizar nas redes sociais.
A faixa "Cuidando de Longe" faz parte do disco "A Pele do Futuro", lançado por Gal em 2018. É uma música que mistura a sofrência de Mendonça com a sonoridade de Gal.
A morte da artista foi confirmada por sua assessoria de imprensa e a causa ainda é desconhecida.
A cantora era uma das atrações do festival Primavera Sound, que aconteceu em São Paulo no último fim de semana, mas teve sua participação cancelada de última hora.
De acordo com sua equipe, ela precisava se recuperar após a retirada de um nódulo na fossa nasal direita e ficaria fora dos palcos até o final de novembro, seguindo recomendações médicas.
A cirurgia ocorreu em setembro, pouco após sua apresentação em outro festival de música em São Paulo, o Coala. De lá para cá, ela não havia voltado aos shows, mas já tinha datas da turnê "As Várias Pontas de uma Estrela" marcadas para dezembro e janeiro.

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