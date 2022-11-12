Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Deu B.O.

Victor Fasano é criticado nas redes sociais por participar de atos golpistas

Internautas questionam ativismo ambiental do ator, que tem um histórico de dedicação a projetos em defesa do meio ambiente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Novembro de 2022 às 10:32

O ator Victor Fasano (64) tem sido criticado por famosos e anônimos nas redes sociais após se juntar à cruzada antidemocrática dos eleitores de Jair Bolsonaro que têm realizado atos golpistas desde a vitória de Lula (PT) nas eleições, em 30 de outubro. Algumas pessoas estão questionando o ativismo ambiental do ator, que tem um histórico de dedicação a projetos em defesa do meio ambiente.
Victor Fasano posta vídeo mostrando o bumbum nas redes sociais
Victor Fasano está participando de atos antidemocráticos no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/ Instagram
O ator Tuca Andrada compartilhou no Twitter um vídeo de Fasano em uma vigília golpista em frente ao Comando Militar Leste, no Rio, questionando a legitimidade do resultado as eleições. Na legenda da publicação, ele criticou o colega de profissão: "Eu já estava indo dormir, aí o demônio faz com que esse vídeo passe na minha timeline."
Gregório Duvivier resgatou e compartilhou no Twitter o trecho de uma entrevista de Fasano às páginas amarelas da revista Veja falando que algumas ideias nazistas são excelentes, dando o exemplo que não faz reprodução em seu criadouro de animais de um macho "ferradinho" com uma fêmea maravilhosa. "Faz todo sentido", escreveu na legenda sobre o ator aderir aos atos golpistas.
Outros internautas resgataram a mesma reportagem da Veja compartilhada por Duvivier e disseram que pessoas como Fasano sempre existiram. "Essa entrevista com o Victor Fasano prova que estas pessoas sempre estiveram por aí, só não tinham um ídolo e nem eram chamadas pelo que realmente são", tuitou um usuário da rede social.
"Se o assunto fosse criar cavalos, até tem algum sentido. Já o cavalo dando pitaco na evolução humana", comentou outro usuário sobre o que o ator falou sobre nazismo. "O cérebro deu pane em muita gente que eu julgava ter bom senso", opinou uma mulher na rede social.
Internautas estão questionando o ativismo ambiental de Fasano. "O Vitor Fasano atrelou por anos a sua imagem como um defensor do meio ambiente (com maior foco na Amazônia). Onde está a coerência dele ao apoiar um governo 'ecocida', 'matocida', 'índiocida' e genocida? Ah, me poupe. Idolatria tem limites. Ele e Cássia Kis estão biscoitando. Vergonha!", escreveu uma internauta.

Veja Também

Luís Ernesto Lacombe é demitido da RedeTV, diz colunista

Filha de Juliano Cazarré está "treinando para voltar a respirar" após traqueostomia

Stepan Nercessian diz que não faz mais sexo: "Dá muito trabalho"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Jair Bolsonaro Luiz Inácio Lula da Silva Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados