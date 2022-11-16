Remember? Juliette é flagrada em clima de paquera com ex-affair, sócio de Anitta

Juliette é flagrada em clima de paquera com Daniel Trovejani Crédito: Redes Sociais/Instagram

Parece que rolou um “remember”. Juliette foi clicada junto com seu ex-affair, Daniel Trovejani, nesta terça-feira (15), durante o show do Sorriso Maroto, no Maracanã, Rio de Janeiro. Segundo o jornal Extra, os dois estavam em clima de romance na área vip do evento.



Apesar dos registros espalhados pela web, a campeã do BBB 21 usou as redes sociais para esclarecer a situação. Além de falar sobre seu estado civil, a artista ainda brincou com seus fãs e mandou um recado para os "interessados de plantão".



"Segundamente, eu estou solteira. Podem me paquerar”, escreveu. Na sequência a nordestina acrescentou: “Quando isso mudar, eu conto. Fiquem tranquilos e deixem de ciúmes”.

Segundamente eu estou SOLTEIRA podem me paquerar kkkk ❤ — Juliette (@juliette) November 16, 2022

Quando isso mudar eu conto. Fiquem tranquilosss e deixem de ciúmes kkkk ❤ — Juliette (@juliette) November 16, 2022