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Remember? Juliette é flagrada em clima de paquera com ex-affair, sócio de Anitta

Segundo o jornal Extra, cantora estaria vivendo um romance com o ex. No twitter, a nordestina disse que está solteira e mandou um recado: "Podem me paquerar"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 16:05

Juliette é flagrada em clima de paquera com Daniel Trovejani
Juliette é flagrada em clima de paquera com Daniel Trovejani Crédito: Redes Sociais/Instagram
Parece que rolou um “remember”. Juliette foi clicada junto com seu ex-affair, Daniel Trovejani, nesta terça-feira (15), durante o show do Sorriso Maroto, no Maracanã, Rio de Janeiro. Segundo o jornal Extra, os dois estavam em clima de romance na área vip do evento.
Apesar dos registros espalhados pela web, a campeã do BBB 21 usou as redes sociais para esclarecer a situação. Além de falar sobre seu estado civil, a artista ainda brincou com seus fãs e mandou um recado para os "interessados de plantão".
"Segundamente, eu estou solteira. Podem me paquerar”, escreveu. Na sequência a nordestina acrescentou: “Quando isso mudar, eu conto. Fiquem tranquilos e deixem de ciúmes”.
Para quem não se lembra, Daniel é ex-namorado e sócio de Anitta. Ele e Juliette chegaram a ter um relacionamento não assumido em 2021, mas o romance chegou ao fim em maio deste ano.

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