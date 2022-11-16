Ex-BBB posta vídeo transando em balada e seguidores reagem: “Macetando?”

O ex-BBB Wagner Santiago fez uma postagem ousada nas redes sociais, na última sexta-feira (11). Em seu perfil do Twitter, o influenciador digital publicou um vídeo fazendo sexo com uma mulher dentro do banheiro de uma balada em Curitiba, no Paraná. Apenas a mulher aparece na postagem, mas Wager confirmou para um seguidor que era ele fazendo sexo com a moça no local.

