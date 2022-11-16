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Ex-BBB posta vídeo transando em balada e seguidores reagem: “Macetando?”

Wagner Santiago, do BBB 18, também é criador de conteúdo adulto na plataforma OnlyFans
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 15:10

Wagner Santiago postou um vídeo transando em balada
Wagner Santiago postou um vídeo transando em balada Crédito: Instagram/@euwagnersantiago
O ex-BBB Wagner Santiago fez uma postagem ousada nas redes sociais, na última sexta-feira (11). Em seu perfil do Twitter, o influenciador digital publicou um vídeo fazendo sexo com uma mulher dentro do banheiro de uma balada em Curitiba, no Paraná. Apenas a mulher aparece na postagem, mas Wager confirmou para um seguidor que era ele fazendo sexo com a moça no local.
“Na balada”, escreveu o ex-BBB na postagem. "Você está macetando?”, perguntou um internauta. “Sim”, respondeu Wagner. Outro seguidor ainda disse: “Já fiz a mesma coisa".
O ex de Gleici Damasceno, vencedora do BBB 18, é criador de conteúdo adulto na plataforma OnlyFans e vende sua assinatura mensal por 15 dólares, cerca de R$ 80.

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