Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Júlio Cocielo e Tata Estaniecki revelam sexo do segundo bebê; Confira

Casal compartilhou vídeo de chá revelação neste domingo, 13
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Novembro de 2022 às 08:51

Júlio Cocielo e Tata Estaniecki revelam sexo do segundo bebê
Júlio Cocielo e Tata Estaniecki revelam sexo do segundo bebê Crédito: Instagram/@tata
Júlio Cocielo e Tata Estaniecki revelaram que a influenciadora está grávida de um menino. Eles já são pais de uma menina, Beatriz, de 2 anos, e haviam divulgado a segunda gravidez em outubro.
O casal fez o anúncio através de um vídeo publicado no Youtube neste domingo, 13, em que mostram os bastidores do chá revelação que fizeram para o bebê.
O evento contou com a presença de amigos e família dos influenciadores, que, ao longo do vídeo, tentaram adivinhar se Júlio e Tata teriam um menino ou uma menina.
No momento da revelação, o salão ficou iluminado por uma luz azul e confetes e papéis picados foram jogados pelo ar.
Júlio e Tata se conheceram em 2017 e oficializaram a união em 2018 com duas cerimônias, uma em Punta Cana, na República Dominicana, e outra em São Paulo.
A primeira filha do casal, Bia, nasceu em 2020 e é presença constante nas redes sociais do casal. A menina tem até o próprio perfil no Instagram.

Veja Também

Após beijar Maraísa em evento, Bil Araújo abre o jogo: "Tá rolando"

Casal do ES ganha macacão de Lewis Hamilton autografado

Gaby Amarantos: 'É de arte, amor e educação que a gente precisa'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos gravidez
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados