Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/07/2026

Veja o que os astros revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 12 de Julho de 2026 às 01:55

O domingo trará situações desafiadores, mas também boas oportunidades para evoluir (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)
O domingo trará situações desafiadores, mas também boas oportunidades para evoluir Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock
Neste domingo, o movimento dos astros poderá despertar emoções intensas e reflexões importantes em diferentes áreas da vida. Haverá possíveis situações desafiadoras, mas também boas oportunidades para evoluir. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo!

Áries

O ariano precisará se recolher e evitar julgamentos e decisões precipitadas (Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock)
O ariano precisará se recolher e evitar julgamentos e decisões precipitadas Crédito: Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock
Angústias e oscilações de humor tenderão a afetar a intimidade nos relacionamentos e causar confusões no ambiente familiar. Caso projete as suas expectativas nos outros ou se envolva em problemas alheios, a situação poderá piorar. Portanto, o melhor será se recolher e evitar julgamentos e decisões precipitadas.

Touro

O taurino precisará silenciar a mente para não se perder em um turbilhão de pensamentos (Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock)
O taurino precisará silenciar a mente para não se perder em um turbilhão de pensamentos Crédito: Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock
Neste domingo, dispersões e oscilações de humor tenderão a dificultar a concentração nas atividades cotidianas e nos estudos. Além disso, haverá a possibilidade de enxergar a realidade de forma confusa, o que poderá gerar expectativas ilusórias em relação às pessoas ao redor. Diante desses cenários, o ideal será silenciar a mente para não se perder em um turbilhão de pensamentos.

Gêmeos

O geminiano precisará ter atenção com investimentos e gastos (Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock)
O geminiano precisará ter atenção com investimentos e gastos Crédito: Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock
Por conta de uma certa falta de clareza, haverá a possibilidade de enganos na vida financeira, especialmente em situações que envolvam promessas de lucros rápidos. Esse cenário exigirá atenção a investimentos e gastos para evitar desequilíbrios no orçamento. Ao longo do dia, procure agir com objetividade e não tome decisões de longo prazo.

Câncer

O canceriano deverá evitar tomar decisões importantes (Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock)
O canceriano deverá evitar tomar decisões importantes Crédito: Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock
Devido a confusões internas, o humor poderá oscilar, diminuindo a sua energia e atenção. Caso não seja controlada, essa situação poderá atrapalhar o raciocínio, aumentar a tendência a ilusões e provocar mal-entendidos. Diante disso, o ideal será se acalmar e evitar tomar decisões importantes.

Leão

O leonino precisará acolher as inquietações internas com paciência e realismo (Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock)
O leonino precisará acolher as inquietações internas com paciência e realismo Crédito: Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock
Você precisará acolher as suas inquietações internas com paciência e realismo. Evite, neste dia, tomar decisões importantes com base em impressões ou fantasias. De modo geral, o domingo pedirá que tenha cuidado com pensamentos confusos, mal-entendidos ou distrações. Inclusive, o recolhimento o(a) ajudará a clarear as ideias.

Virgem

O virginiano desejará se envolver com os amigos e participar de causas coletivas (Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock)
O virginiano desejará se envolver com os amigos e participar de causas coletivas Crédito: Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock
Você desejará se envolver com os amigos e participar de causas coletivas. Inclusive, será um dia favorável para ajudar quem precisa e fortalecer o seu espírito de liderança. No processo, contudo, tome cuidado com a impaciência, pois ela poderá causar desentendimentos com os colegas de trabalho ou pessoas próximas.

Libra

O libriano deverá manter a calma e usar a energia para liderar os projetos com eficiência (Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock)
O libriano deverá manter a calma e usar a energia para liderar os projetos com eficiência Crédito: Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock
Você tenderá a direcionar a sua atenção à carreira, sobretudo aos objetivos de longo prazo. Todavia, o ambiente de trabalho poderá ficar agitado, aumentando o risco de conflitos, competições e decisões impulsivas. Diante desse cenário intenso, o mais indicado será manter a calma e utilizar a sua energia para liderar os projetos com eficiência.

Escorpião

O escorpiano buscará compreender as emoções mais profundas e lidar com assuntos financeiros compartilhados (Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock)
O escorpiano buscará compreender as emoções mais profundas e lidar com assuntos financeiros compartilhados Crédito: Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock
Você buscará compreender as emoções mais profundas e lidar com assuntos financeiros compartilhados. No processo, porém, a busca por respostas poderá trazer à tona insatisfações, medos inconscientes e uma sensação de rejeição nas parcerias. Para evitar crises emocionais, procure manter a calma e canalizar a sua energia em atividades produtivas.

Sagitário

O sagitariano deverá se proteger, aprendendo a ficar bem na própria companhia (Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock)
O sagitariano deverá se proteger, aprendendo a ficar bem na própria companhia Crédito: Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock
Ao longo deste domingo, oscilações de humor e o medo da solidão poderão afetar os relacionamentos, especialmente se você invadir o espaço do outro. Portanto, procure se proteger, aprendendo a ficar bem na própria companhia e acolhendo os seus desejos com paciência e equilíbrio. Isso diminuirá o risco de decisões radicais.

Capricórnio

O capricorniano deverá evitar tomar decisões impulsivas (Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock)
O capricorniano deverá evitar tomar decisões impulsivas Crédito: Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock
Poderá haver um conflito entre o desejo de manter o ambiente familiar seguro e a necessidade de preservar a sua liberdade, sem se submeter às cobranças alheias. Essa situação, por sua vez, tenderá a afetar os relacionamentos e provocar uma sensação de desamparo. Nesse cenário, o melhor será evitar conflitos desgastantes e decisões impulsivas.

Aquário

O aquariano deverá ter paciência e evitar impor a sua vontade (Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock)
O aquariano deverá ter paciência e evitar impor a sua vontade Crédito: Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock
Você sentirá a necessidade de se expressar e afirmar a sua identidade de forma autêntica. Esse desejo, no entanto, tenderá a ser afetado pelo medo da rejeição, o que poderá gerar desentendimentos ou disputas desnecessárias nos relacionamentos. Para preservar as conexões mais íntimas , procure ter paciência e evite impor a sua vontade.

Peixes

O pisciano precisará controlar os impulsos para evitar desgastes (Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock)
O pisciano precisará controlar os impulsos para evitar desgastes Crédito: Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock
Você poderá se deparar com rejeições e carências no ambiente familiar, o que o(a) deixará vulnerável e ansioso(a). Além disso, mágoas do passado tenderão a provocar desentendimentos com os entes queridos. Para evitar maiores desgastes, procure controlar os impulsos, não se rendendo às provocações.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que 'Wonderwall' do Oasis se tornou hino da Inglaterra na Copa do Mundo
Petisco do bar Petisco das Meninas no Roda de Boteco 2026
Bares da Serra vencem o Roda de Boteco 2026: confira o resultado do concurso
Motociclista morre após bater em caminhão na Avenida Carlos Lindenberg
Motociclista morre após acidente com caminhão na Av. Lindenberg

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados