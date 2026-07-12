Dinheiro de condenações criminais vira investimento social no ES

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), por meio da 2ª Vara da Comarca de Castelo, destinou R$ 576.671,60, oriundos de prestações pecuniárias fixadas em condenações criminais, a sete instituições que desenvolvem trabalhos sociais no município.





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Os recursos foram distribuídos após chamamento público realizado pelo edital nº 001/2025, que selecionou projetos apresentados por entidades sem fins lucrativos.





Ao destacar o alcance da iniciativa, a juíza de Direito Valquíria Tavares Mattos lembrou que os valores são resultado da atuação integrada das forças de segurança e do sistema de Justiça. “Há um continuum entre o policial que atende uma ocorrência às três da manhã e a criança que amanhã terá um livro novo nas mãos”, afirmou.