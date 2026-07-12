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Coluna Leonel Ximenes

Dinheiro de condenações criminais vira investimento social no ES

Recursos de condenações vão financiar projetos sociais no interior do Espírito Santo

Publicado em 12 de Julho de 2026 às 03:15

Públicado em 

12 jul 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Passeata com integrantes da Apae de Castelo, uma das entidades beneficiadas pelo recurso de condenações criminais
Passeata com integrantes da Apae de Castelo, uma das entidades beneficiadas pelo recurso de condenações criminais Prefeitura de Castelo

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), por meio da 2ª Vara da Comarca de Castelo, destinou R$ 576.671,60, oriundos de prestações pecuniárias fixadas em condenações criminais, a sete instituições que desenvolvem trabalhos sociais no município.


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Os recursos foram distribuídos após chamamento público realizado pelo edital nº 001/2025, que selecionou projetos apresentados por entidades sem fins lucrativos.


Ao destacar o alcance da iniciativa, a juíza de Direito Valquíria Tavares Mattos lembrou que os valores são resultado da atuação integrada das forças de segurança e do sistema de Justiça. “Há um continuum entre o policial que atende uma ocorrência às três da manhã e a criança que amanhã terá um livro novo nas mãos”, afirmou.

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A juíza também reforçou que, embora tenham origem em condenações criminais, os recursos possuem natureza pública e terão aplicação rigorosamente fiscalizada. A utilização dos valores será acompanhada pelo Juízo, mediante prestação de contas, pesquisa de preços, apresentação de notas fiscais e relatórios, nos prazos estabelecidos.


A entrega dos alvarás aconteceu no último dia 25 de junho, durante solenidade realizada no salão do júri do Fórum de Castelo, com a presença da juíza, do promotor de Justiça Luís Filipe Scalco Simão, representantes das entidades contempladas, servidores do Judiciário e voluntários.

AS INSTITUIÇÕES CONTEMPLADAS

  •  ILPI Vila Feliz “Antônio Sérgio de Tassis” – R$ 100 mil

  •  Apae de Castelo – R$ 98.430

  • Centro de Educação Infantil Nossa Senhora da Penha (Cinsp) – R$ 97.188

  •  Associação das Crianças de Castelo (Acric) – R$ 98.160

  • Associação dos Moradores de Aracuí (AMA) – R$ 100 mil

  •  Associação Castelense de Pessoas com Deficiência (Acapode) – R$ 19.795,60

  • Associação de Apoio à Pessoa com Câncer de Castelo (Apec) – R$ 63.098.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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