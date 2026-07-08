Santuário no ES receberá relíquias de dois novos santos da Igreja

O Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde, em Ibiraçu, vai receber no dia 19 de julho relíquias dos santos Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, recentemente canonizados pela Igreja Católica. As relíquias serão entronizadas na Capela da Misericórdia, novo espaço que será abençoado no mesmo dia.





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Acutis e Frassati, ambos italianos, foram canonizados juntos pelo papa Leão XIV em 7 de setembro de 2025. Na tradição católica, as relíquias são sinais da comunhão dos santos e recordam homens e mulheres que viveram profundamente unidos a Cristo.





A veneração, segundo a Igreja Católica, não se trata de um culto aos objetos ou aos restos mortais, “mas de reconhecer o testemunho daqueles que apontaram suas vidas para Deus e continuam inspirando os fiéis”.



