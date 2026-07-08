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Coluna Leonel Ximenes

Santuário no ES receberá relíquias de dois novos santos da Igreja

Ambos foram canonizados no ano passado pelo papa Leão XIV

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 15:17

Públicado em 

08 jul 2026 às 15:17
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Carlo Acutis (à esquerda) e Pier Giorgio Frassati foram canonizados pelo papa Leão XIV
As relíquias de Carlo Acutis (à esquerda) e Pier Giorgio Frassati chegam ao Espírito Santo no dia 19 de julho Divulgação

O Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde, em Ibiraçu, vai receber no dia 19 de julho relíquias dos santos Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, recentemente canonizados pela Igreja Católica. As relíquias serão entronizadas na Capela da Misericórdia, novo espaço que será abençoado no mesmo dia.


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Acutis e Frassati, ambos italianos, foram canonizados juntos pelo papa Leão XIV em 7 de setembro de 2025. Na tradição católica, as relíquias são sinais da comunhão dos santos e recordam homens e mulheres que viveram profundamente unidos a Cristo. 


A veneração, segundo a Igreja Católica, não se trata de um culto aos objetos ou aos restos mortais, “mas de reconhecer o testemunho daqueles que apontaram suas vidas para Deus e continuam inspirando os fiéis”. 


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A programação de bênção da capela e da entronização das relíquias começará às 7h, com a concentração dos fiéis na quadra do Aricanga, perto do santuário. Às 7h30 as relíquias chegarão. Em seguida, os fiéis seguirão em caminhada até o santuário, onde será celebrada missa às 8h30 pelo bispo de Colatina, dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa.


Depois da missa, às 10h30, será ministrada a bênção da nova capela e das salas de confissão, seguida da entronização das relíquias. 


Para a diocese de Colatina, a chegada das relíquias de São Carlo Acutis e São Pier Giorgio Frassati representa “um convite especial aos jovens para descobrirem que a santidade é possível em todos os tempos e realidades”.

QUEM SÃO OS NOVOS SANTOS

Carlo Acutis, conhecido como o “santo dos nossos tempos”, encontrou na Eucaristia o centro de sua vida. Apaixonado por tecnologia, utilizou seus conhecimentos para evangelizar e divulgar os milagres eucarísticos pelo mundo. Sua conhecida frase, “A Eucaristia é minha autoestrada para o céu”, resume sua profunda amizade com Jesus. 


Pier Giorgio Frassati, por sua vez, marcou sua época pelo testemunho de alegria, fé e serviço aos mais necessitados. Apaixonado pelas montanhas, deixou como inspiração o lema “Verso l’alto” (“Para o alto”), indicando que a vida cristã é um caminho constante em direção a Deus. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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