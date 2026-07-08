Santuário no ES receberá relíquias de dois novos santos da Igreja

O Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde, em Ibiraçu, vai receber no dia 19 de julho relíquias dos santos Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, recentemente canonizados pela Igreja Católica. As relíquias serão entronizadas na Capela da Misericórdia, novo espaço que será abençoado no mesmo dia.
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Acutis e Frassati, ambos italianos, foram canonizados juntos pelo papa Leão XIV em 7 de setembro de 2025. Na tradição católica, as relíquias são sinais da comunhão dos santos e recordam homens e mulheres que viveram profundamente unidos a Cristo.
A veneração, segundo a Igreja Católica, não se trata de um culto aos objetos ou aos restos mortais, “mas de reconhecer o testemunho daqueles que apontaram suas vidas para Deus e continuam inspirando os fiéis”.
A programação de bênção da capela e da entronização das relíquias começará às 7h, com a concentração dos fiéis na quadra do Aricanga, perto do santuário. Às 7h30 as relíquias chegarão. Em seguida, os fiéis seguirão em caminhada até o santuário, onde será celebrada missa às 8h30 pelo bispo de Colatina, dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa.
Depois da missa, às 10h30, será ministrada a bênção da nova capela e das salas de confissão, seguida da entronização das relíquias.
Para a diocese de Colatina, a chegada das relíquias de São Carlo Acutis e São Pier Giorgio Frassati representa “um convite especial aos jovens para descobrirem que a santidade é possível em todos os tempos e realidades”.
QUEM SÃO OS NOVOS SANTOS
Carlo Acutis, conhecido como o “santo dos nossos tempos”, encontrou na Eucaristia o centro de sua vida. Apaixonado por tecnologia, utilizou seus conhecimentos para evangelizar e divulgar os milagres eucarísticos pelo mundo. Sua conhecida frase, “A Eucaristia é minha autoestrada para o céu”, resume sua profunda amizade com Jesus.
Pier Giorgio Frassati, por sua vez, marcou sua época pelo testemunho de alegria, fé e serviço aos mais necessitados. Apaixonado pelas montanhas, deixou como inspiração o lema “Verso l’alto” (“Para o alto”), indicando que a vida cristã é um caminho constante em direção a Deus.
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