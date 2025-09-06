Literatura

Carlo Acutis: o "influencer de Deus" que transformou a internet em altar

Em nova biografia, o autor argentino Jesús María Silveyra narra a trajetória de Carlo Acutis até se tornar o primeiro santo millennial

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 13:50

Carlo Acutis dedicou a sua vida a Cristo e será canonizado pelo Papa Leão XIV Crédito: Imagem: Reprodução digital | Site Carlo Acutis

A canonização de Carlo Acutis pela Igreja Católica, marcada para este domingo (7), santificará o primeiro millennial da história. Apelidado como o "influencer de Deus", o adolescente italiano ficou conhecido por usar a internet e as redes sociais para evangelizar, trajetória retratada no lançamento "São Carlo Acutis: uma biografia".

Escrito pelo argentino Jesús María Silveyra e lançado pela Latitude, o livro reconstrói o legado comovente do jovem, falecido aos 15 anos de leucemia, cuja devoção inabalável continua a inspirar o mundo todo.

Na biografia, o leitor é conduzido por diversos aspectos da vida de Acutis, passando pela infância simples, a sensibilidade espiritual desde cedo, o coração caridoso a serviço dos mais necessitados e os talentos na área da informática. Silveyra narra a dedicação do garoto em desenvolver sites no início do século XXI para divulgar, entre os jovens, milagres eucarísticos e aparições da Virgem Maria.

Livro "São Carlo Acutis: uma biografia" Crédito: Divulgação | VR Editora - Latitude

A obra aborda os milagres atribuídos a Carlo pela Igreja - como o caso do menino de dez anos Mateus Vianna, curado de uma doença rara no pâncreas após tocar relíquia do santo durante uma missa no Mato Grosso do Sul, em 2010. O autor também explica os passos que levaram à beatificação em 2020, proclamada pelo Papa Francisco, e ao reconhecimento de sua santidade pelo Papa Leão XIV em 2025.

Carlo dizia: ‘A internet é um presente [...] Você decide se vai transformá-la em um lixão... ou em um altar’ [...] Em poucas palavras, para Carlo, a tecnologia nunca foi uma inimiga, mas algo que ele aprendeu a usar para o bem e para a maior glória de Deus.

Além da narrativa biográfica, o livro inclui uma seção especial com frases marcantes de Acutis, e um devocional com oração oficial dedicada ao santo para o leitor pedir sua intercessão. A edição brasileira traz ainda outro diferencial exclusivo: um capítulo com links, reportagens e notícias publicadas sobre Carlo no país. A seleção ajuda a compreender como a jornada do “Padroeiro da Internet” foi recebida pela imprensa nacional e a crescente relevância cultural do santo para os brasileiros.

Com linguagem acessível e intimista, Jesús María Silveyra retrata como a espiritualidade pode se manifestar na rotina de um garoto comum – que torcia para o Inter de Milão, jogava Playstation, vestia tênis e calça jeans e era apaixonado por tecnologia.

