5 filmes que chegam ao cinema na primeira semana de setembro

Confira lançamentos incríveis para assistir nas telonas

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 18:30

Os lançamentos da semana chegam às telonas com opções para todos os gostos e idades Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

Setembro inicia com uma programação variada nos cinemas, trazendo títulos que exploram gêneros diferentes e prometem experiências únicas ao espectador. Entre tramas de mistério, momentos de humor, obras literárias adaptadas e atrações para toda a família, as salas de exibição se enchem de novidades.

De animações a histórias que resgatam personagens excêntricos e cenários marcantes, a semana abre espaço para todos os gostos. Confira 5 filmes que chegam ao cinema!

1. Desenhos – 04/09

“Desenhos” traz criaturas que ganham vida após o caderno de uma jovem cair em um lago misterioso Crédito: Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes

A imaginação de uma garota ganha forma de maneira perigosa quando seu caderno cai em um lago enigmático. Criaturas antes limitadas às páginas passam a invadir a realidade e colocar toda a cidade em risco. Ao lado do irmão, ela se vê obrigada a enfrentar os próprios medos para impedir uma destruição sem volta.

Dirigido por Katrina Albright, o longa aposta na mistura de fantasia e aventura para discutir os limites entre criação e consequência. O elenco traz Bianca Belle, Tony Hale e D’Arcy Carden.

2. A vida de Chuck – 04/09

“A Vida de Chuck” explora a trajetória de um homem em narrativa contada de trás para frente Crédito: Imagem: Reprodução digital | Diamond Films

Inspirado no conto “Com Sangue”, de Stephen King, o filme dirigido e roteirizado por Mike Flanagan apresenta uma proposta diferente: a biografia de Chuck Krantz é narrada ao contrário. O ponto de partida é sua morte precoce, aos 39 anos, e a história avança em retrospectiva, revelando capítulos marcantes de sua jornada até chegar à infância .

A produção explora três partes interligadas que revelam segredos, escolhas e experiências que moldaram sua trajetória. Tom Hiddleston dá vida a Krantz, ao lado de Mark Hamill, Chiwetel Ejiofor e Karen Gillan, compondo um elenco de peso que reforça o clima de mistério, emoção e reflexão sobre finitude.

3. O rei da feira – 04/09

“O rei da feira” mistura comédia popular com mistério no cenário de uma feira brasileira Crédito: Imagem: Reprodução digital | Imagem Filmes

Misturando humor, cultura popular e pitadas de suspense, esta comédia nacional transporta o público para a feira mais agitada do Brasil. Quando Bode, um feirante que acaba de ganhar no jogo do bicho, é assassinado de forma misteriosa, seu amigo Monarca — interpretado por Leandro Hassum — assume o papel de detetive.

Diferentemente dos investigadores tradicionais, ele alia dons mediúnicos a métodos nada ortodoxos, enquanto o espírito da vítima (vivido por Pedro Wagner) retorna em meio a lapsos de memória causados pela bebida. Com direção de Felipe Joffily, o filme aposta em diálogos afiados, fofocas, barracos e revelações para entregar uma trama leve, mas carregada de reviravoltas.

4. O pior homem de Londres – 04/09

“O pior homem de Londres” mostra chantagens e intrigas que marcaram a aristocracia londrina do século 19 Crédito: Imagem: Reprodução digital | Fênix Filmes

Na Londres vitoriana do século 19, marcada por contrastes entre luxo e decadência, desponta a figura de Charles Augustus Howell, um personagem real que transitava entre artistas, aristocratas e chantagens. Conhecido por inspirar Arthur Conan Doyle na criação de personagens ligados ao universo de Sherlock Holmes, Howell é retratado como um homem envolto em escândalos e manipulações.

Dirigido por Rodrigo Areias e roteirizado por Eduardo Brito, o drama conta com Albano Jerónimo no papel principal, acompanhado de Edward Ashley e Victória Guerra. A produção mergulha o espectador em um clima noir europeu, evidenciando a atmosfera de corrupção, intriga e poder que marcou aquela época.

5. Super Wings em velocidade máxima – 04/09

“Super Wings em velocidade máxima” leva Jett e seus amigos a enfrentar uma missão desafiadora nas telonas Crédito: Imagem: Reprodução digital | Clube Filmes

Sucesso entre crianças em todo o mundo, a série “Super Wings” ganha sua primeira adaptação para os cinemas. Nesta aventura, Jett, o avião mais veloz, precisa enfrentar o plano de um fabricante de brinquedos desesperado para salvar sua empresa em crise: capturar influenciadores digitais. Com direção de Xiaoqing Cai, Cai Dongqing e Gil Hoon Jung, o filme aposta em ação leve, corridas eletrizantes e reforço de valores como amizade, solidariedade e trabalho em equipe.