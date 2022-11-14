Casal do ES ganha macacão de Lewis Hamilton autografado

Beatriz Libardi: feliz com o macacão autografado por Lewis Hamilton Crédito: Reprodução @bialibard

O piloto britânico George Russell, de 24 anos, conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1, no último domingo, ao vencer o GP de São Paulo. Russell liderou de ponta a ponta e seu companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton, garantiu o segundo lugar. Mas o grande vitorioso foi o casal capixaba Beatriz Libardi e Henrique Henning, que ganhou um macacão autografado pelo ídolo, Hamilton.

Para quem não se lembra, no ano passado Lewis Hamilton repostou um vídeo de casamento deles, em que comemoraram a vitória do inglês no GP do Brasil. Agora, a surpresa foi ainda maior. Desde o início ano, eles já haviam planejado a viagem para São Paulo, com o objetivo de assistir à corrida. "Quando a equipe da Mercedes soube que a gente ia para Interlagos, logo entraram em contato para combinar um encontro. Fomos nos três dias, mas não conseguimos marcar esse encontro lá. Na noite de sábado, durante a 'Sprint Race', enviaram uma mensagem e nos convidaram a ir até o hotel para nos entregar um presente".

Foi no saguão do hotel que eles descobriram a surpresa. Um representante da empresa chegou com uma bolsa nas mãos. O casal imaginou que era um kit de camiseta e boné e que talvez estivessem autografados. Quando abriram viram que era um macacão autografado pelo ídolo. "Tomei um susto tão grande que quase caí para trás. Me segurei na parede e peguei o macacão tremendo", conta Beatriz.

Macacão autografado por Lewis Hamilton Crédito: Divulgação Beatriz Libardi

Henrique conta que nunca pensou que chegaria tão perto de um macacão da F1. "Esse macacão representa para nós todo o carinho e atenção que faz a gente gostar tanto dele. Pretendemos emoldurar e colocar na sala", conta. Mas o sonho ainda não acabou: "Seria um sonho conhecer tanto ele como o George Russel, que admiramos muito. Tenho certeza de que se ele pudesse, entregaria em mãos", revelou.

O CASAMENTO

Um vídeo da cerimônia no momento em que os noivos ficaram sabendo do resultado da corrida do GP Brasil, em 2021, viralizou nas redes sociais. Após a repercussão, até o piloto da Mercedes repostou e ainda escreveu uma legenda especial.

"Isso fez a minha semana. Essas duas lindas pessoas se casaram no domingo e ficaram sabendo do meu resultado enquanto se casavam. Parabéns aos dois, desejo toda felicidade do mundo pra vocês. Obrigado por torcerem por mim. Estou mandando todo meu amor e energia", disse o Lewis aos capixabas.

Fã do campeão, Beatriz conta que estava indo devolver o vestido de noiva quando ficou sabendo que Hamilton tinha repostado o vídeo nas redes sociais. E disse que depois de ler a legenda do piloto para o casal, ficou muito emocionada.

"Eu estava indo na loja levar o meu vestido de noiva. Aí, começaram a chegar umas 80 notificações. Quando vi que ele (Lewis Hamilton) tinha postado, eu comecei a ficar eufórica e a tremer, não conseguia nem falar com as pessoas. Quantas vezes ele salvou a minha semana. Tenho tatuagem dele (risos), não imaginava que tomaria uma proporção mundial", contou.