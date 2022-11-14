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Andressa Urach é internada após sugerir "sacrificar o filho", diz marido

Thiago Lopes, marido da modelo, postou vídeo afirmando que esposa teve um "delírio psicótico místico". Mãe de Urach, Marisete de Faveri disse que genro "mentiu e enganou" sua filha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Novembro de 2022 às 13:19

Andressa Urach com o marido, Thiago Lopes
Andressa Urach com o marido, Thiago Lopes Crédito: Bruno Dias Fotografia
Afastada das redes sociais desde 27 de outubro, Andressa Urach (35) está internada na ala psiquiátrica de um hospital há cerca de duas semanas. Neste domingo (13), o marido da modelo, Thiago Lopes, postou um vídeo em seu canal do YouTube para falar sobre o caso.  Segundo ele, a mãe de Leon, de apenas 9 meses, teve um "delírio psicótico místico" e sugeriu sacrificar o filho.
Lopes não confirmou onde o hospital fica localizado, mas sabe-se que o casal mora no Rio Grande do Sul. Um pouco depois da publicação de Thiago, a mãe de Andressa, Marisete de Faveri, questionou as afirmações do rapaz, fazendo um post contestando a versão contada pelo marido da filha.
O B.O. começou quando Thiago decidiu dar sua versão para os problemas da mulher. "Ela chegou a falar que o Leon seria o Isaac (personagem bíblico), que (eu) oferecesse o sacrifício do Leon. São coisas totalmente desconexas da realidade. Foram várias coisas assustadoras que são tristes de falar, mas não tive outra opção. Não é um diagnóstico, mas foi o que a médica relatou quando a Andressa chegou ao hospital e ainda estava com uma certa desconexão com a realidade", disse Lopes.
"Além do borderline, que Andressa foi diagnosticada, surgiram essas outras situações. Falta uma palavra final da equipe médica para saber do que se trata", comentou Thiago, ressaltando que a esposa não tem previsão de alta.
Ele ainda disse que irá pedir o divórcio e a guarda do filho. "Não é fácil manter um casamento assim, tem que ter muito esforço. Com o borderline já era difícil. Agora que surgiram esses novos problemas, fica inviável o relacionamento social da Andressa, imagine um casamento", finalizou.

MÃE DE MODELO REBATE

Após a publicação de Thiago, a mãe de Andressa Urach, Marisete de Faveri, rebateu o genro. No Instagram, a avó de Leon discordou da versão contada pelo marido da filha e decidiu dar sua própria versão dos fatos.
"É fácil dizer por aí que ela surtou. Difícil é você falar a verdade. Que ela surtou porque você mentiu, enganou e brincou com ela. Quando for dar sua versão, conta o motivo também”, relatou Marisete.
Na última semana, Marisete fez uma postagem em seu perfil comentando a ausência da filha nas redes sociais e demais compromissos. "A empresária Andressa Urach, através de seus familiares, vem a público informar seu afastamento temporário por determinação médica, de suas atividades profissionais, devido a uma questão de saúde, que neste momento requer atenção integral. Em atendimento a essa determinação, ela ficará em repouso e tratamento, até que tenha sua saúde totalmente restabelecida", escreveu.

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