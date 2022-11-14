Gisele Bündchen vive affair com professor brasileiro de jiu-jitsu, diz jornal

Gisele Bundchen Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress

Parece que a vida amorosa de Gisele Bündchen está fluindo após anunciar o fim do casamento de 13 anos com o jogador Tom Brady, no final de outubro. Segundo o site Extra, a modelo teria engatado um romance com Joaquim Valente, seu professor de jiu-jitsu em Miami, nos Estados Unidos.

De acordo com o portal de notícias, alguns amigos dos brasileiros já sabem sobre o affair entre eles e afirmam que está sendo bem discreto. Joaquim tem 34 anos, oito a menos que Gisele, e já esteve com a modelo em um ensaio fotográfico da revista norte-americana "Dust Magazine". O trabalho tinha como tema “lutas”.

Conhecido por algumas celebridades, como Malvino Salvador e Kyra Gracie, o atleta brasileiro já teve um relacionamento com a musa fitness Carol Buffara, em 2004. Joaquim faz parte de uma famosa família de lutadores de jiu-jitsu. Ao lado dos irmãos Pedro e Guilherme Valente, o possível “crush” de Gisele administra uma escola de artes marciais com unidades em diversas cidades nos Estados Unidos.

SEPARAÇÃO GISELE E TOM

O casamento entre Gisele Bündchen e Tom Brady chegou ao fim após 13 anos. Após meses de especulação da imprensa, a informação foi confirmada no dia 28 de outubro através de um comunicado feito nas redes sociais do casal. Na mensagem publicada nos stories, a brasileira revelou que se distanciou do jogador, mas que terminou a relação de forma amigável.

“Com muita gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos amigavelmente nosso divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, que amo com todo meu coração. Continuaremos cuidando deles com amor, cuidado e atenção que eles merecem. A decisão de terminar um casamento nunca é fácil, mas nos distanciamos e, embora seja difícil passar por algo assim, me sinto abençoada pelo tempo que passamos juntos e desejo o melhor para Tom sempre”, postou Gisele.