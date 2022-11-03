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Gisele Bündchen e Tom Brady finalizam divisão bilionária de bens

Ex-casal tem patrimônio avaliado em mais de R$ 3 bilhões
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 16:04

Gisele Bündchen e Tom Brady comemoram 13º aniversário de casamento
Gisele Bündchen e Tom Brady finalizaram a divisão de bens milionária Crédito: Reuters/Folhapress
Gisele Bündchen, de 42 anos, e Tom Brady, de 45, finalizaram a divisão de bens milionária, segundo o Page Six na quarta-feira, 2. O ex-casal, que tem um patrimônio avaliado em cerca de R$ 3 bilhões, anunciou o divórcio após 13 anos de casamento.
A modelo comprou um apartamento de três quartos e três banheiros por US$ 1,2 milhão em Miami Beach, na Flórida, nos Estados Unidos. Ainda conforme o site, ela deve transformar o local em um escritório. Ela também deve ficar com o imóvel onde passa as férias com os filhos, Benjamin, de 12, e Vivian, de 9, na Costa Rica.
Já o atleta deve manter a mansão de US$ 17 milhões (R$ 86,3 milhão) na Indian Creek Island, também em Miami. A propriedade foi demolida e construída em 2020.
Juntos, eles ainda têm uma casa nas Bahamas; outra, no Estado de Montana; e um apartamento em Nova York.
Segundo a publicação, Brady tem uma fortuna estimada em US$ 333 milhões (R$ 1,7 bilhão), enquanto Gisele, de US$ 400 milhões (R$ 2 bilhões).

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